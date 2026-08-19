Destapan nueva pista en caso de Miguel Uribe: un número de celular está bajo la lupa

La Fiscalía General de la Nación centró su atención en una nueva pista que podría reorientar la investigación por la muerte de Miguel Uribe Turbay, tras el hallazgo de un contacto guardado como “Escolta del senador” en el teléfono de uno de los condenados.

Según una versión revelada por El Tiempo, el ente investigador verifica actualmente la relevancia de este hallazgo en el dispositivo de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, quien ya cumple una condena por su participación en estos hechos.

La indagación sobre este contacto surgió a raíz de la declaración de un joven de 17 años que, en julio de 2025, se presentó voluntariamente ante el búnker de la Fiscalía para entregar información relacionada con la planeación del crimen.



Según el testimonio del menor, quien posteriormente escapó de la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), alias ‘Chipi’ mantenía comunicación con una persona que presuntamente le suministraba información privilegiada sobre el esquema de seguridad y los movimientos del entonces precandidato presidencial.



El relato del adolescente señala que los involucrados formarían parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartían datos específicos, como la ubicación de la vivienda de Miguel Uribe, las características de su camioneta y las rutas que solía utilizar para movilizarse por Bogotá.

Entre las evidencias bajo análisis destaca una llamada realizada en mayo de 2025 desde un taller de motos, durante la cual alias ‘Chipi’ se habría comunicado con el supuesto contacto identificado como “Escolta del senador”.

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La conversación habría durado menos de tres segundos y, según el testimonio, se habría limitado a una advertencia del interlocutor: “Hay manifestaciones”. Además, existiría registro de otra comunicación similar el mismo día en que se perpetró el atentado.

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¿Cómo avanza la investigación en el caso de Miguel Uribe?

Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de permanecer hospitalizado tras el ataque con arma de fuego que sufrió el 7 de junio de ese mismo año. El atentado ocurrió en el parque El Golfito, ubicado en el occidente de la capital, cuando un menor de edad disparó contra el político.

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Hasta el momento, las autoridades han capturado a nueve personas relacionadas con este hecho. Además de la condena de 26 años contra alias ‘Chipi’, el pasado 14 de agosto de 2026 se dictó una sentencia de 21 años y cuatro meses de prisión contra Harold Daniel Barragán Ovalle.

Barragán fue hallado responsable de coordinar parte de la logística del ataque mediante videollamadas, seleccionar al ejecutor material y brindar apoyo para facilitar la evasión de los implicados.

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La Fiscalía ha atribuido la autoría intelectual del crimen a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC, bajo las órdenes de José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’. No obstante, la viuda de la víctima manifestó en una entrevista con Blu Radio que el ente acusador no descarta otras hipótesis relacionadas con posibles nexos con sectores del anterior Gobierno nacional.

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