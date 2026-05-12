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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan audio inédito de Miguel Uribe antes de morir; envió un mensaje especial

Destapan audio inédito de Miguel Uribe antes de morir; envió un mensaje especial

Se conoció un audio inédito del exsenador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, momentos antes de morir.

Viuda de Miguel Uribe revela audio del exsenador
Destapan audio inédito de Miguel Uribe ante de morir; envió un mensaje especial
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Continúan apareciendo cambios y alianzas de cara a las próximas elecciones presidenciales de este 31 de mayo. Tanto es así que María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe, rompió su silencio en una entrevista con el programa Aquí y Ahora de La FM, revelando un audio inédito de su esposo.

Para el programa en cuestión, la viuda del político tomó la decisión de compartir un mensaje de Miguel Uribe a su equipo de trabajo poco antes del atentado que acabó con su vida. En el cuál este enfatizó que debía existir una unión interna con miras de salir adelante en las elecciones del 2026.

Puedes leer: Motociclista que iba a recoger para escape a joven que acabó con Miguel Uribe rompe el silencio

“Respeto total por nuestros compañeros… especialmente por las mujeres del partido. El 26 va a ser muy grave si no estamos unidos en el país”. Palabras que según Tarazona no solo es un recuerdo de Miguel Uribe, sino también la única forma para enfrentar los desafíos electorales que hay.

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De igual forma, la viuda del precandidato reafirmó el apoyó a Paloma Valencia, debido a que según ella esta es la única persona que hay para que no lleguen personas radicales al poder. Situación que despertó muchos comentarios dado que su suegro también es un candidato electoral, quien afirmó que están utilizando a Tarazona. Si deseas escuchar el audio haz click acá.

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¿Qué se sabe del magnicidio contra Miguel Uribe?

Recordemos que Miguel Uribe fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Modelia, en Bogotá. Mientras dialogaba con la comunidad, un menor de 14 años, conocido como alias 'Tianz', le disparó a quemarropa y después fue capturado en ese momento por las autoridades.

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Posteriormente, se conoció que después de dos meses de lucha, el precandidato terminó perdiendo la vida en la Fundación Santa Fe, el joven líder de 39 años falleció el 11 de agosto de 2025. Esto mientras, las investigaciones confirmaron que el magnicidio vino en orden de la Segunda Marquetalia, bajo el mando de 'Iván Márquez'. Alias 'Zarco Aldinever'.

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Además se conoció que este caso fue realizado con una red que incluyó a alias 'Gabriela', 'El Viejo' y 'El Veneco', quienes ya han recibido condenas por su participación en el plan. Y también se conoció que estos ya venían realizando un seguimiento al precandidato y no fue algo realizado por el azar.

Mira también: Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó

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