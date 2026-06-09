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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan revelador video del joven que le quitó la vida a Miguel Uribe; así salió de su casa

Destapan revelador video del joven que le quitó la vida a Miguel Uribe; así salió de su casa

Las autoridades revelaron nuevos detalles, a más de un año del atentado contra el exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y explicaron cómo se habría planeado y ejecutado el ataque.

Revelan video del joven que atacó a Miguel Uribe
Destapan revelador video del joven que le quitó la vida a Miguel Uribe; así salió de su casa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

A un año del atentado contra el exsenador del Centro Democrático el 8 de junio de 2025, aparecieron nuevas revelaciones judiciales mostraron más detalles sobre la planeación del ataque del senador y entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe. Al punto, que se han recolectado más de 1.5 millones de datos por esta investigación, esto según el medio de comunciación Noticias Caracol.

Según información de las autoridades, el principal identificado fue alias ‘Tianz’, un joven reclutado en la localidad de Engativá, Bogotá,. Según las fuentes, este no habría sido la primera opción de la banda; esto debido a que se había escogido a un menor extranjero apodado 'El Churco', quien desistió de participar tras investigar en internet el alto perfil de la víctima.

Puedes leer: El conmovedor mensaje de la familia de Miguel Uribe tras un año de su atentado

Por lo cuál, alias ‘Chipi’, jefe logístico de la organización, ordenó a alias ‘el Caleño’ reclutar a un reemplazo. La elección de un menor no fue accidental: los cabecillas buscaban aprovechar los beneficios del sistema penal colombiano, que reduce drásticamente las penas para los adolescentes, estimando que en menos de 8 años podrían estar en libertad.

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¿Qué más se conoció del joven que le quitó la vida a Miguel Uribe?

El 8 de junio de 2025, ‘Tianz’ salió de su hogar a las 3:15 de la tarde. Los investigadores lograron reconstruir su recorrido paso a paso gracias a las cámaras. Posteriormente, a las 4:05, el joven ingresó a una salsamentaria en Modelia para comprar un helado, pero al no tener efectivo, usó Nequi, lo que terminó dejando una huella digital.

Poco después, en un vehículo Spark, ‘Tianz’ recibió el arma de manos de alias ‘Gabriela’ y participó en una videoconferencia con alias ‘El Viejo’, el comandante urbano de la organización, quien dio instrucciones técnicas sobre el uso de la pistola,. Debido a la inexperiencia del joven, decidieron ajustar el mecanismo para que disparara "tiro a tiro".

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A las 5:27 , ‘Tianz’ llegó al parque donde se encontraba el senador. Tras preguntar a una ciudadana si el hombre que hablaba era efectivamente Miguel Uribe, procedió a disparar. Aunque intentó huir herido, fue capturado poco después y, en el suelo, delató a sus cómplices al mencionar a ‘el Caleño’.

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De igual forma, se conoció que la investigación determinó que por el crimen se pactó un pago de 1.000 millones de pesos. Y también se conoció que la orden final se dió por alias ‘Kendry’, un enlace de la Segunda Marquetalia, quien se reunió con ‘El Viejo’ en Cúcuta a inicios de 2025.

Mientras tanto, el joven cumple una sanción de siete años en un centro para menores, los demás integrantes de la banda enfrentan condenas de entre 21 y 40 años de prisión.

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