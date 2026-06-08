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El conmovedor mensaje de la familia de Miguel Uribe tras un año de su atentado

A un año del atentado que conmocionó al país, los familiares de Miguel Uribe Turbay compartieron sentidos mensajes para honrar su memoria.

mensaje a miguel uribe.jpg
Mensaje a Miguel Uribe tras un año del atentado
Foto tomada de Instagram @maclaudiat
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

Un año después del atentado que marcó uno de los episodios políticos más impactantes de la historia reciente de Colombia, la familia de Miguel Uribe Turbay volvió a pronunciarse públicamente para recordar al dirigente y mantener viva su memoria. A través de diferentes mensajes publicados en redes sociales, sus seres queridos evocaron su legado y el profundo vacío que dejó su ausencia.

La fecha no pasó desapercibida para quienes acompañaron de cerca su trayectoria política y personal. En medio de una jornada cargada de simbolismo, sus familiares compartieron palabras que reflejan el dolor que aún permanece, pero también el compromiso de preservar los ideales y las causas que defendió durante su vida pública.

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Familia de Miguel Uribe Turbay recordó el primer aniversario del atentado

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su esposa, María Claudia Tarazona, quien recordó una de las frases que, según relató, acompañó los momentos más difíciles vividos junto al político: “Ayúdame más”. La expresión fue interpretada por miles de seguidores como una muestra del vínculo que compartían y del proceso que afrontaron tras el ataque.

Por su parte, el padre de Miguel Uribe Turbay también publicó un homenaje en el que destacó el legado humano y político de su hijo, resaltando los valores que, asegura, guiaron cada una de sus decisiones. En sus palabras hizo referencia al amor por Colombia y al deseo de que las nuevas generaciones continúen trabajando por el país.

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La conmemoración también estuvo acompañada por iniciativas impulsadas desde su círculo familiar y político. Entre ellas, un llamado a que los colombianos exhibieran la bandera nacional como símbolo de unión y memoria, una invitación que se difundió ampliamente a través de redes sociales.

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El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un encuentro con ciudadanos en el barrio Modelia, en Bogotá. El hecho conmocionó al país y dio paso a una extensa investigación judicial que continúa siendo uno de los casos más relevantes en materia política y de seguridad. Meses después de permanecer hospitalizado, el entonces senador y precandidato presidencial falleció a causa de las heridas sufridas.

A doce meses de aquel episodio, los mensajes de su familia buscan mantener vivo su recuerdo más allá de la esfera política. Para sus seres queridos, esta fecha representa no solo una oportunidad para honrar su memoria, sino también para reiterar el llamado a la justicia y a que su historia siga siendo recordada por los colombianos.

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