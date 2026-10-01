La enfermedad que enfrentaba Diomedes Díaz en video que volvió a ser viral

Diomedes Díaz aparece hospitalizado en un video que volvió a circular en redes sociales, donde se le observa acompañado por personas cercanas durante los últimos años de su vida. Las imágenes fueron compartidas por una página dedicada a mantener vivo el recuerdo del cantante y utilizadas como homenaje al Cacique.

El registro muestra a Diomedes en una clínica de Valledupar, tranquilo y acompañado por su familia, en una etapa en la que atravesaba un delicado momento de salud.

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Una de las preguntas que volvió a surgir entre quienes vieron el material fue precisamente qué enfermedad tenía Diomedes Díaz y cuál fue el episodio médico que aparece relacionado con la conversación que mantiene en el video.



La respuesta está en el propio recuerdo que aparece durante la grabación: el cantante habla sobre el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que marcó uno de los momentos más complicados relacionados con su salud.



En las imágenes también aparece Consuelo Martínez, quien fue su última esposa, además de Elvira Maestre, mamá del artista.

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¿Qué enfermedad tenía Diomedes Díaz?

El episodio de salud que recuerda Diomedes en el video está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afectó al cantante y que quedó como uno de los recuerdos de aquella etapa de su vida.

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El material no muestra al artista sobre un escenario ni durante una presentación. Por el contrario, aparece en una clínica de Valledupar, acompañado por personas de su entorno familiar.

Durante la conversación con Consuelo Martínez, Diomedes recuerda aquel difícil periodo de salud mientras permanece hospitalizado.

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El registro fue conservado por Alex Torres, descrito como diomedista y amigo del Cacique, quien tuvo la oportunidad de grabar aquel momento.

Con el paso del tiempo, esas imágenes fueron compartidas nuevamente en redes sociales por una página que utiliza este tipo de archivos como homenaje al cantante.

La publicación permitió que los seguidores volvieran a observar una faceta mucho más íntima del artista, lejos de los escenarios y de las multitudes que acostumbraban acompañarlo durante sus presentaciones.

¿Por qué le dio el síndrome de Guillain-Barré a Diomedes Díaz y cuánto tiempo duró su crisis?

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El cantante de vallenato Diomedes Díaz fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré en 1998. Médicamente, esta es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunitario ataca por error la mielina de los nervios periféricos.

Aunque la causa exacta de este trastorno es incierta, suele desencadenarse tras infecciones respiratorias o gastrointestinales; en el caso del "Cacique de la Junta", el desarrollo de la enfermedad coincidió con un periodo de altísimo estrés psicológico y físico derivado del complejo proceso judicial que afrontaba en esa época.

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La fase más crítica y aguda de su parálisis muscular e inmovilidad total duró aproximadamente tres meses, tiempo durante el cual requirió intensas terapias físicas y respiratorias diarias para volver a caminar y hablar. No obstante, el impacto y la recuperación de las secuelas de este trastorno neurológico se extendieron a lo largo de varios años de su vida.

El video fue compartido como homenaje a Diomedes Díaz

Las imágenes que muestran a Diomedes hospitalizado fueron compartidas por la misma página en redes sociales como una forma de homenaje al cantante.

De acuerdo con la información que acompaña el material, la grabación original estuvo a cargo de Alex Torres, amigo y diomedista que conservó el registro.

El archivo permite ver al cantante durante los últimos años de su vida, acompañado por algunas de las personas más cercanas a él.

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La escena también recupera un recuerdo relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que aparece mencionada durante la conversación con Consuelo Martínez.

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Para los seguidores del Cacique, el valor del video está precisamente en mostrar un momento diferente de la vida pública del artista. En lugar de verlo cantando frente a miles de personas, las imágenes lo presentan en una clínica, acompañado por su familia y conversando sobre una etapa delicada de su salud.

La publicación que recuperó el video también estuvo acompañada por un mensaje dirigido a los diomedistas, resaltando el valor que tienen este tipo de recuerdos para quienes siguen escuchando y recordando al artista.