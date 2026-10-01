¿Dónde te toca el examen? Consulta tu citación Saber Pro y TyT 2026-II en el Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) activó una de las fases más esperadas para miles de estudiantes de educación superior en Colombia. A partir de este viernes 2 de octubre, la plataforma oficial de la entidad estará habilitada para la consulta masiva del sitio de aplicación correspondiente a los exámenes Saber Pro y Saber TyT 2026-II.

Este llamado va dirigido de forma obligatoria a todos los alumnos de carreras universitarias, técnicas y tecnológicas que se encuentren en la etapa final de sus programas académicos y que completaron exitosamente su proceso de inscripción ordinaria o extraordinaria. Cabe recordar que la presentación de estas pruebas de Estado constituye un requisito indispensable para obtener el título profesional en el territorio nacional.

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¿Cómo consultar el sitio de aplicación y descargar la citación?

Para conocer el lugar exacto, el salón y la jornada asignada para el examen, los inscritos deben ingresar directamente a la página web del Icfes (icfes.gov.co) y dirigirse a la sección del Sistema PRISMA. La entidad ha sido enfática al advertir que la información logística no llegará al correo electrónico de los aspirantes, por lo que el trámite debe realizarse de forma autónoma siguiendo estos pasos:



Acceder al módulo de Consulta de citación individual en el portal interactivo. Seleccionar la opción del examen correspondiente: SABER PRO Y TYT 2026-II. Ingresar el tipo y número de documento de identidad con el que se realizó el registro original. Completar la verificación de seguridad del sistema y pulsar en el botón de búsqueda.

Las autoridades recomiendan guardar el archivo en formato PDF o imprimir el comprobante digital. Este documento no solo sirve como guía el día del examen, sino que muchas universidades lo solicitan de manera anticipada para agilizar los trámites internos de las ceremonias de graduación.

Modificaciones clave en el calendario oficial de aplicación

Es fundamental que la comunidad educativa tenga presente que las fechas de aplicación sufrieron modificaciones estructurales durante el segundo semestre de este año debido a contingencias de fuerza mayor en el país.

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Aunque inicialmente los exámenes estaban programados para el mes de septiembre, la fecha definitiva para la aplicación de las pruebas será el domingo 18 de octubre de 2026.

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Esta reprogramación logística busca asegurar que la totalidad de los estudiantes cuenten con las plenas garantías de infraestructura, transporte y seguridad en sus respectivos municipios. Posterior a la jornada de evaluación, el cronograma estipula que los certificados digitales de asistencia se podrán descargar a partir del 9 de noviembre, mientras que los resultados individuales definitivos se publicarán en el portal el 19 de febrero de 2027. Los expertos aconsejan revisar el sitio de aplicación con días de anticipación para calcular las rutas de transporte y evitar contratiempos de última hora.