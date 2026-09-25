¿No te dio el puntaje? Así puedes repetir el examen de Estado ICFES Saber 11

Luego de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación habilitara de forma anticipada la entrega de resultados este 24 de septiembre de 2026, miles de estudiantes ya conocen su desempeño en el examen de Estado. Si tu puntaje global o por áreas no fue el que esperabas para ingresar a la carrera de tus sueños, no te preocupes.

Una de las preguntas más frecuentes entre los bachilleres en Colombia es: ¿cuándo puedo repetir las Pruebas Saber 11? La respuesta corta es que puedes hacerlo tantas veces como consideres necesario para mejorar tu perfil académico, pero debes ajustarte estrictamente al calendario oficial del ICFES.

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¿Cuándo se puede volver a presentar el examen?

El ICFES habilita la inscripción para este examen dos veces al año, divididas según el calendario escolar de las instituciones educativas del país:



Calendario A: El proceso de inscripción ordinaria suele abrirse entre abril y mayo , y la aplicación del examen se realiza habitualmente en agosto o finales de julio . Es la convocatoria de mayor volumen en el país.

El proceso de inscripción ordinaria suele abrirse entre , y la aplicación del examen se realiza habitualmente en o finales de . Es la convocatoria de mayor volumen en el país. Calendario B: Las inscripciones se habilitan generalmente entre noviembre y diciembre, para presentar la prueba en marzo del año siguiente.

Si ya te graduaste como bachiller, tienes la absoluta libertad de inscribirte en cualquiera de las dos jornadas bajo la modalidad de persona individual. Esto te permite planificar tu preparación con suficiente tiempo para asegurar un mejor desempeño.

Requisitos indispensables para la inscripción

Para volver a medir tus conocimientos en las Pruebas Saber 11, debes cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la ley colombiana:



Haber culminado el bachillerato: Es un requisito obligatorio contar con el título que acredite que ya eres bachiller, o en su defecto, el acta de grado correspondiente. Registro independiente en la plataforma: Debes realizar el proceso de forma autónoma directamente en el portal web oficial de ICFES Interactivo (sistema Prisma). Pago de la tarifa de examen: El valor del PIN varía según la época de inscripción (ordinaria o extraordinaria) y si eres egresado de un colegio público o privado. Es fundamental cumplir con el pago a tiempo para que tu registro quede asentado de forma exitosa.

El percentil en el ICFES te permite saber qué porcentaje de estudiantes superaste a nivel nacional; un rango superior a 90 te ubica en el top 10% de los mejores puntajes del país. /Foto: IA

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Documentos requeridos para el proceso

Al momento de ingresar tus datos en la plataforma del ICFES, debes tener a la mano la siguiente documentación vigente:



Documento de identidad válido: Tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. El tipo y número de documento debe coincidir exactamente con el que presentes el día de la prueba.

Tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. El tipo y número de documento debe coincidir exactamente con el que presentes el día de la prueba. Acta de grado o diploma de bachiller: Información clave como la fecha de graduación y el código DANE de la institución educativa donde te graduaste.

Información clave como la fecha de graduación y el código DANE de la institución educativa donde te graduaste. Correo electrónico activo: Una dirección personal de uso frecuente, ya que allí recibirás las credenciales de acceso, alertas de pago y tu citación final.

Puedes leer: ¿Perdiste tu número de registro del ICFES? Pasos para ver tus resultados sin el código SNP

Recuerda que contar con un puntaje alto en la Prueba Saber 11 te abrirá las puertas a becas estatales, programas de financiamiento y la admisión directa en las mejores universidades públicas de Colombia. Mantente atento a los canales oficiales del ICFES para no perder el inicio del próximo recaudo.

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¿Qué pasa si obtengo un puntaje más bajo al repetir el ICFES?

Si decides presentar la prueba por segunda vez y obtienes un resultado menor, no debes preocuparte, ya que el ICFES no anula ni reemplaza de forma obligatoria tu resultado anterior.

En Colombia, la gran mayoría de las universidades públicas y privadas te permiten elegir y presentar el certificado con el puntaje más alto que hayas obtenido en tu historial.

Al inscribirte como persona individual, simplemente generas un nuevo registro independiente, lo que significa que mantienes el control total sobre qué calificación utilizar para postularte a la educación superior o aplicar a becas estatales.

