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Qué es el percentil del ICFES y qué significa estar por encima o por debajo de 90

Descubre qué es el percentil en el ICFES, cómo se calcula y la diferencia clave con tu puntaje global para asegurar tu ingreso a la universidad.

¿Qué significa estar por encima o por debajo de 90?
El percentil en el ICFES te permite saber qué porcentaje de estudiantes superaste a nivel nacional; un rango superior a 90 te ubica en el top 10% de los mejores puntajes del país.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Al recibir los resultados de las pruebas Saber 11, la mayoría de los estudiantes se enfoca exclusivamente en el puntaje global. Sin embargo, existe una métrica crucial que determina tu posición real frente a los demás evaluados a nivel nacional: el percentil en el ICFES. Comprender este dato es la verdadera clave para evaluar tus posibilidades de admisión a la educación superior y el acceso a becas universitarias.

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¿Qué es exactamente el percentil en el ICFES?

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Un estudiante calculando fórmulas matemáticas en una libreta junto a una pantalla que muestra los resultados de la prueba ICFES Saber 11.
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Olvídate del puntaje global del ICFES: calcula tu ponderado para entrar a la universidad

Un joven estudiante frente a una computadora portátil buscando sus datos para recuperar el código SNP del ICFES.
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¿Perdiste tu número de registro del ICFES? Pasos para ver tus resultados sin el código SNP

El percentil es una medida estadística de posición que organiza y compara tu rendimiento con el de todos los estudiantes de Colombia que presentaron el examen en el mismo periodo. A diferencia del puntaje bruto, esta cifra no te dice cuántos puntos sacaste, sino a qué porcentaje de la población superaste con tu calificación. El ICFES implementó este sistema estándar para sustituir el antiguo concepto de "puesto", proporcionando un panorama mucho más competitivo y justo.

Puedes leer: Así puedes estudiar GRATIS en la universidad con tus resultados ICFES 2026

Para entenderlo de forma sencilla: si en tu reporte aparece que estás en el percentil 85, significa que tu puntaje fue igual o superior al del 85% de los estudiantes del país. En consecuencia, solo un 15% de los aspirantes obtuvo un resultado más alto que el tuyo. Los percentiles se calculan en una escala de 0 a 100 y se asignan tanto al puntaje global como a cada una de las cinco áreas evaluadas (Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, e Inglés).

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Los resultados individuales del ICFES ya están disponibles. El sistema permite realizar la consulta digital usando únicamente el documento de identidad.
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¡Ya salieron! Link directo para consultar los resultados del ICFES Saber 11

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¿Qué es exactamente el percentil en el ICFES
¿Qué es exactamente el percentil en el ICFES

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Diferencia entre puntaje global y percentil

Es muy común confundir estos dos términos, pero evalúan dinámicas completamente distintas. El puntaje global es un valor absoluto que va de 0 a 500 puntos. Refleja tus conocimientos fácticos acumulados según la ponderación de las materias. Por el contrario, el percentil es un valor relativo.

Esta distinción importa porque la dificultad del examen puede variar entre un año y otro. Si las pruebas de un semestre resultan ser extremadamente complejas y los puntajes generales bajan, un puntaje absoluto de 340 podría ubicarte de todas formas en un percentil 97, consolidándote en el grupo de estudiantes más destacados a nivel nacional.

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¿Por qué es vital para las universidades?

Las oficinas de admisión universitaria y los programas gubernamentales de financiación no miran únicamente la cifra acumulada de tus respuestas. Utilizan el percentil en el ICFES para identificar a los mejores talentos en contextos demográficos masivos.

Si tu meta consiste en ingresar a carreras con alta demanda o postularte a beneficios económicos, los expertos recomiendan apuntar a percentiles superiores al 85% o 90%. Analizar a fondo este indicador te permitirá trazar una estrategia informada para tu futuro profesional.

Puedes leer: ¿Te alcanzó? Este es el puntaje que se considera un buen resultado en el ICFES 2026

Rangos de percentil en el ICFES

Percentil¿Qué significa?Ubicación frente a los evaluados
Más de 90Rendimiento ubicado en la parte más alta de la distribuciónSuperaste al 90 % o más de los evaluados
70 a 89Resultado por encima de una buena parte de los evaluadosSuperaste entre el 70 % y el 89 %
50Punto medio de la distribuciónSuperaste al 50 % de los evaluados
Menos de 50Resultado ubicado en la mitad inferior de la distribuciónSuperaste a menos del 50 % de los evaluados
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