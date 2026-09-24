Qué es el percentil del ICFES y qué significa estar por encima o por debajo de 90

Al recibir los resultados de las pruebas Saber 11, la mayoría de los estudiantes se enfoca exclusivamente en el puntaje global. Sin embargo, existe una métrica crucial que determina tu posición real frente a los demás evaluados a nivel nacional: el percentil en el ICFES. Comprender este dato es la verdadera clave para evaluar tus posibilidades de admisión a la educación superior y el acceso a becas universitarias.

¿Qué es exactamente el percentil en el ICFES?

El percentil es una medida estadística de posición que organiza y compara tu rendimiento con el de todos los estudiantes de Colombia que presentaron el examen en el mismo periodo. A diferencia del puntaje bruto, esta cifra no te dice cuántos puntos sacaste, sino a qué porcentaje de la población superaste con tu calificación. El ICFES implementó este sistema estándar para sustituir el antiguo concepto de "puesto", proporcionando un panorama mucho más competitivo y justo.



Puedes leer: Así puedes estudiar GRATIS en la universidad con tus resultados ICFES 2026



Para entenderlo de forma sencilla: si en tu reporte aparece que estás en el percentil 85, significa que tu puntaje fue igual o superior al del 85% de los estudiantes del país. En consecuencia, solo un 15% de los aspirantes obtuvo un resultado más alto que el tuyo. Los percentiles se calculan en una escala de 0 a 100 y se asignan tanto al puntaje global como a cada una de las cinco áreas evaluadas (Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, e Inglés).

¿Qué es exactamente el percentil en el ICFES

Publicidad

Diferencia entre puntaje global y percentil

Es muy común confundir estos dos términos, pero evalúan dinámicas completamente distintas. El puntaje global es un valor absoluto que va de 0 a 500 puntos. Refleja tus conocimientos fácticos acumulados según la ponderación de las materias. Por el contrario, el percentil es un valor relativo.

Esta distinción importa porque la dificultad del examen puede variar entre un año y otro. Si las pruebas de un semestre resultan ser extremadamente complejas y los puntajes generales bajan, un puntaje absoluto de 340 podría ubicarte de todas formas en un percentil 97, consolidándote en el grupo de estudiantes más destacados a nivel nacional.

Publicidad

¿Por qué es vital para las universidades?

Las oficinas de admisión universitaria y los programas gubernamentales de financiación no miran únicamente la cifra acumulada de tus respuestas. Utilizan el percentil en el ICFES para identificar a los mejores talentos en contextos demográficos masivos.

Si tu meta consiste en ingresar a carreras con alta demanda o postularte a beneficios económicos, los expertos recomiendan apuntar a percentiles superiores al 85% o 90%. Analizar a fondo este indicador te permitirá trazar una estrategia informada para tu futuro profesional.

Puedes leer: ¿Te alcanzó? Este es el puntaje que se considera un buen resultado en el ICFES 2026

Rangos de percentil en el ICFES

Percentil ¿Qué significa? Ubicación frente a los evaluados