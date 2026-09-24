Olvídate del puntaje global del ICFES: calcula tu ponderado para entrar a la universidad

Conocer tus resultados de las pruebas Saber 11 - Calendario A es solo el primer paso. Muchos bachilleres cometen el error de quedarse únicamente con el puntaje global (de 0 a 500) para saber si serán admitidos en la educación superior. Sin embargo, la gran mayoría de las universidades públicas en Colombia no seleccionan a sus estudiantes de esta manera.

Para decidir quién entra, las instituciones del Estado utilizan un sistema de selección específico. Si quieres asegurar tu cupo, es fundamental que aprendas cómo calcular el promedio ponderado del ICFES según la carrera a la que aspiras.

¿Qué es el puntaje ponderado del ICFES y por qué importa?

El puntaje ponderado es una calificación personalizada donde cada materia evaluada tiene un valor o porcentaje diferente según el perfil del programa académico. Las universidades entienden que un aspirante a Ingeniería necesita demostrar mayor fortaleza en Matemáticas que en Lectura Crítica, mientras que para Derecho ocurre lo contrario.



Por esta razón, si dos estudiantes obtienen exactamente el mismo puntaje global de 310 puntos, sus ponderados serán completamente diferentes al postularse a la misma carrera. Quien tenga la nota más alta en las materias clave de ese programa se quedará con el cupo.

Puedes leer: ¿Qué universidad te alcanza con tu puntaje ICFES? Cortes mínimos para públicas y privadas

Fórmula para calcular tu puntaje ponderado paso a paso

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Calcular este valor es un proceso sencillo que puedes realizar desde tu casa con una calculadora básica. Para lograrlo, sigue estos pasos:



Consigue la tabla de pesos de la universidad: Ingresa al portal de la institución que te interesa, como la Universidad Distrital, Univalle o la UIS, y busca los porcentajes asignados a tu carrera. Multiplica cada nota individual: Toma el puntaje que sacaste en cada una de las cinco materias del ICFES y multiplícalo por el porcentaje decimal correspondiente que exige la carrera. Suma los resultados: Junta los cinco valores obtenidos para conocer tu puntaje ponderado final sobre una escala de 0 a 100 o de 0 a 500 puntos, según el sistema que maneje la universidad.

Un ejemplo práctico de ponderación

Imagina que quieres estudiar Ingeniería y la universidad pública de tu elección le otorga un peso del 40% a Matemáticas, 20% a Ciencias Naturales, 20% a Lectura Crítica, 10% a Sociales y 10% a Inglés.

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Si en tu reporte del Sistema PRISMA del ICFES obtuviste una nota de 80 en Matemáticas, tu cálculo para esa materia será 80 multiplicado por 0.40, lo que te da un subtotal de 32 puntos. Repites esta misma operación con las demás asignaturas, sumas todos los componentes y el resultado final será tu puntaje de postulación real.

Recuerda que si tu ponderado cumple con los históricos de la carrera, podrás acceder a los beneficios de la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar" al momento de formalizar tu matrícula.