¿Perdiste tu número de registro del ICFES? Pasos para ver tus resultados sin el código SNP

La publicación anticipada de los resultados de las pruebas Saber 11 - Calendario A ha tomado por sorpresa a miles de bachilleres en toda Colombia. En medio de la prisa y la emoción por conocer el puntaje global, ha surgido un dolor de cabeza colectivo: muchos han olvidado o perdido el número de registro, también conocido como el código SNP.

Si este es tu caso, no tienes de qué preocuparte. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) ha modernizado sus plataformas virtuales para evitar que te quedes sin ingresar al sistema por culpa de un olvido. Conoce cómo realizar tu consulta de forma exitosa usando únicamente tus datos básicos.

El truco definitivo: ¿Se puede consultar el ICFES sin el SNP?

La respuesta corta es sí, totalmente. Contrario a lo que sucedía en años anteriores, el formulario actual del Sistema PRISMA de Autenticación de Resultados no te exige el número de registro como un campo obligatorio para ingresar.



Para ver tu puntaje de inmediato, solo debes seguir estos pasos en la plataforma oficial:



Selecciona tu tipo de documento de identidad (Tarjeta de identidad, Cédula de ciudadanía o PEP). Escribe tu número de identificación de forma exacta, asegurándote de no incluir puntos, guiones ni espacios. Ingresa tu fecha de nacimiento seleccionando el día, mes y año en el calendario interactivo. Marca la casilla de verificación de seguridad ("No soy un robot"). Haz clic en el botón "Ingresar" para desplegar tu tarjeta de resultados digital.

Puedes leer: Link directo para consultar los resultados del ICFES Saber 11

Cómo recuperar tu número de registro del ICFES si la página te lo pide

En ocasiones excepcionales, o si estás intentando tramitar una beca directamente con una universidad, el sistema te solicitará el código SNP. Este identificador se compone de dos partes: las letras de la prueba (por ejemplo, AC) y una serie de números.

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Si necesitas recuperarlo, el proceso toma menos de dos minutos. Debes dirigirte de inmediato a la herramienta virtual de Consulta de Registro del Sistema PRISMA. Allí el sistema te pedirá ingresar tu tipo de documento, número de identificación y tus nombres completos para arrojarte el código exacto en pantalla de manera gratuita.

Puedes leer: ¿Qué universidad te alcanza con tu puntaje ICFES? Cortes mínimos para públicas y privadas

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Consejos finales para asegurar tu descarga

Una vez logres ingresar al portal, el tráfico masivo de usuarios puede ralentizar la visualización de los datos. Te recomendamos descargar el reporte oficial en formato PDF inmediatamente en tu celular o computadora. Guardar este archivo te garantizará tener tu soporte a la mano para cuando vayas a postularte a la universidad, sin tener que depender nuevamente de la velocidad de carga de los servidores del Estado.