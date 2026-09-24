¿Qué universidad te alcanza con tu puntaje ICFES? Cortes mínimos para públicas y privadas

Luego de conocer tus resultados de las pruebas Saber 11 - Calendario A, la gran pregunta que te haces, al igual que miles de bachilleres en Colombia, es a qué instituciones puedes ingresar. Tu puntaje global del ICFES es la llave de acceso directa para la educación superior en el país, especialmente en el sector público.

Los filtros y puntajes mínimos por universidad varían drásticamente según la demanda de la carrera y el prestigio de la institución. Si ya obtuviste tu reporte, conoce cuáles son los promedios y cortes necesarios para que asegures tu cupo este año.

Puntajes mínimos para universidades públicas en Colombia

Las universidades del Estado utilizan el examen del ICFES de forma directa o ponderada para admitir a sus nuevos estudiantes. Las consultas actuales se concentran en las siguientes instituciones clave:



Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Es una de las más exigentes. Pide puntajes muy altos, especialmente para ingenierías , donde el corte histórico suele superar los 340 a 360 puntos .

Es una de las más exigentes. Pide puntajes muy altos, , donde el corte histórico suele superar los . Universidad del Valle (Univalle): Maneja un sistema de ponderados por materias. Si aspiras a carreras de alta competencia como Medicina, vas a necesitar más de 380 puntos , mientras que las licenciaturas y tecnologías abren cupos desde los 260 puntos .

Maneja un sistema de ponderados por materias. Si aspiras a carreras de alta competencia como Medicina, vas a necesitar más de , mientras que las licenciaturas y tecnologías abren cupos desde los . Universidad Industrial de Santander (UIS): Si buscas ingresar a ingenierías o carreras científicas, necesitas un rendimiento sobresaliente, con promedios de corte que oscilan entre los 320 y 350 puntos .

Si buscas ingresar a ingenierías o carreras científicas, necesitas un rendimiento sobresaliente, con promedios de corte que oscilan entre los . Universidad de Antioquia (UdeA): Aunque cuenta con su propio examen de admisión para su sede principal, utiliza el puntaje ICFES como filtro de priorización y para sus sedes regionales, donde te van a requerir un promedio mínimo de 280 puntos.

Puedes leer: ¡Ya salieron! Link directo para consultar los resultados del ICFES Saber 11



Becas y beneficios en universidades privadas

Si lograste un rendimiento destacado, no dependes exclusivamente del sector público. Si obtuviste desempeños superiores a los 340 o 380 puntos, puedes acceder a importantes alivios financieros mediante programas de mérito académico.

Una de las alternativas más buscadas por los estudiantes es el programa "Quiero Estudiar" de la Universidad de los Andes, el cual te financia hasta el 95% de la matrícula si tu ICFES fue sobresaliente. De igual manera, las becas talento de la Universidad EAFIT y la Pontificia Universidad Javeriana eximen de costos educativos a los mejores bachilleres de cada jornada.

Los resultados individuales del ICFES ya están disponibles. El sistema permite realizar la consulta digital usando únicamente el documento de identidad. /Foto: IA

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¿Qué hacer si tu puntaje fue bajo?

Si tu resultado estuvo por debajo de los 250 puntos, aún tienes alternativas vigentes. El Ministerio de Educación promueve la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar", que te financia la matrícula en instituciones públicas técnicas y tecnológicas, donde las exigencias del puntaje ICFES son mucho menores. También puedes optar por presentarte nuevamente al examen en la jornada de Calendario B para mejorar tu promedio.

Puedes leer: Resultados ICFES Saber 11 2026: LINK oficial sin que se caiga la página

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Cómo tramitar tu ingreso con las universidades (Paso a Paso)

El ICFES no te asigna una universidad automáticamente. Eres tú quien debe hacer el proceso de inscripción en la institución que elijas. Sigue esta ruta:

