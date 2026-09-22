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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Fecha oficial: Así puedes consultar los resultados del Icfes Saber 11° este 2026

Fecha oficial: Así puedes consultar los resultados del Icfes Saber 11° este 2026

Descubre cómo consultar los resultados del Icfes 2026 de forma rápida. Guía paso a paso en el LINK oficial del Prisma para las pruebas Saber 11°.

Un estudiante colombiano frente a una computadora portátil revisando alegremente la página oficial del icfes resultados el 25 de septiembre.
Los resultados individuales de las pruebas Saber 11 podrán consultarse desde este viernes 25 de septiembre en el portal web del Icfes.
/ Foto: IA de La Kalle.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

La expectativa llega a su fin para más de 500.000 estudiantes en todo el territorio nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmaron de forma oficial que la plataforma para conocer los puntajes individuales se habilitará este viernes 25 de septiembre de 2026. Este reporte representa un paso crucial para los jóvenes que presentaron su examen el pasado 26 de julio, ya que se convierte en la llave de acceso indispensable para postularse a becas estatales e ingresar a las universidades del país.

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Debido al masivo tráfico que colapsa los servidores durante las primeras horas de publicación, los usuarios buscan con urgencia cómo consultar resultados Icfes 2026 de manera rápida, segura y sin errores en el sistema.

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El paso a paso definitivo para consultar su puntaje

Para evitar confusiones y saltarse las largas filas virtuales de espera, el proceso debe realizarse directamente a través de los canales digitales autorizados por el Gobierno Nacional. El procedimiento técnico e institucional se compone de los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal web oficial: Diríjase al navegador de su preferencia y acceda a la Página Oficial del Icfes para garantizar la seguridad de sus datos personales. 
  • Acceder al módulo de evaluación: Ubique en el menú principal la pestaña denominada Resultados y seleccione la opción correspondiente a las pruebas Saber 11°. 
  • Diligenciar el formulario de acceso: El sistema lo redirigirá a la plataforma interactiva Prisma. Allí deberá ingresar de forma obligatoria su tipo de documento de identidad (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o PEP), el número correspondiente, su fecha de nacimiento y el número de registro si lo tiene a la mano. 
  • Validar y descargar el reporte: Resuelva el sistema de seguridad "No soy un robot" y haga clic en el botón de ingresar. En la pantalla se desplegará el Puntaje Global (sobre 500 puntos), junto con el desglose detallado de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. 
Un estudiante universitario consultando las fechas del ECAES 2026 reprogramadas en un computador portátil con el logo del ICFES de fondo.
¡Atención estudiantes! El ICFES cambia el calendario de las pruebas Saber Pro 2026 tras emergencia nacional
/Foto: IA /Logo ICFES

¿Cuándo salen los resultados y qué hacer si la página se cae?

De acuerdo con el cronograma oficial expedido por el Ministerio de Educación, los resultados individuales para estudiantes de Calendario A estarán disponibles a partir de la fecha estipulada para el segundo semestre de 2026.

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Por su parte, los colegios y las secretarías de educación podrán revisar los consolidados institucionales unas semanas después.

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Si al intentar ingresar a la página oficial del Icfes resultados el sitio web se queda congelado o arroja un error de conexión, las autoridades recomiendan mantener la calma.

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Esto ocurre habitualmente por la concurrencia simultánea de más de 500.000 usuarios en la plataforma. La solución más efectiva es realizar la consulta en horarios de menor tráfico vehicular digital, preferiblemente durante la alta noche o en la madrugada, y asegurarse de borrar la memoria caché de tu navegador antes de reintentarlo.
Recuerda que el documento PDF descargado cuenta con un código de verificación digital totalmente válido para cualquier trámite universitario ordinario.

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