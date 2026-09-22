Muere reconocido influencer tras grave accidente de moto: así confirmaron la noticia

El reconocido creador de contenido colombiano Luis Bertel Arrieta, conocido en redes sociales como ‘El Flojazo’, murió luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Bolívar. La noticia fue conocida el 21 de septiembre y rápidamente generó reacciones entre quienes seguían sus contenidos.

‘El Flojazo’ se había ganado reconocimiento por sus publicaciones de humor y contenido relacionado con la cotidianidad sanjuanera, convirtiéndose en una figura cercana para habitantes de su municipio y para sus seguidores en redes sociales.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de un mensaje publicado por la Casa de la Cultura de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, que recordó al creador de contenido por su manera particular de representar las costumbres de la comunidad.



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“Con su creatividad, humor y talento, Luis Bertel Arrieta, cariñosamente conocido como ‘El Flojazo’, logró conectar con nuestra gente y convertirse en una voz cercana de la cotidianidad sanjuanera”, señaló la institución en el comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje también destacó el papel que tuvo el influenciador dentro de la identidad cultural de su municipio y expresó el impacto que dejó entre las personas que conocieron su trabajo.

“Su partida deja un vacío sensible en quienes lo conocieron, siguieron y disfrutaron de su particular manera de contar y vivir las costumbres sanjuaneras”, agregó la Casa de la Cultura.

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¿Qué pasó con ‘El Flojazo’?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Luis Bertel Arrieta murió después de sufrir un grave accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta.

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El hecho ocurrió en Bolívar y fue reportado el pasado 21 de septiembre. Posteriormente, la noticia del fallecimiento comenzó a circular entre sus seguidores y diferentes fuentes que dieron cuenta de lo sucedido.

Hasta el momento, los datos compartidos señalan que el accidente ocurrió mientras ‘El Flojazo’ se movilizaba en su moto. La información sobre el hecho también fue relacionada con reportes de autoridades, aunque los detalles adicionales de cómo ocurrió el accidente no fueron especificados en la información suministrada.

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¿Quién era Luis Bertel Arrieta?

Luis Bertel Arrieta era conocido públicamente como ‘El Flojazo’, nombre con el que desarrolló su actividad como creador de contenido en redes sociales.

Su trabajo estaba relacionado principalmente con el entretenimiento y el humor, pero también tenía un vínculo con las costumbres de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Precisamente, la Casa de la Cultura resaltó que su contenido se convirtió en una forma cercana de contar aspectos de la cotidianidad de la comunidad.

El reconocimiento que tenía en su municipio quedó reflejado en el mensaje publicado tras conocerse su fallecimiento. La institución destacó su creatividad y talento, además de la manera en que consiguió convertirse en una voz identificable de la cultura sanjuanera.