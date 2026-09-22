Destapan inéditas imágenes del lugar donde cayó la avioneta en Chocó; Fuerza Aérea las compartió

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) hizo públicas imágenes y videos del operativo de recuperación de las víctimas tras el siniestro de una avioneta en el Parque Nacional Natural Tatamá, ubicado en la frontera entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

En las grabaciones compartidas a través de la cuenta oficial de la entidad en X se pueden observar las maniobras realizadas por los equipos de rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas adversas.

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Uno de los videos muestra cómo un helicóptero UH-60 Black Hawk, adaptado para misiones de salvamento Ángel y adscrito al Comando Aéreo de Combate No. 5, logró insertar al personal especializado cerca del lugar del impacto.



Desde ese punto, unidades del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas se desplazaron a pie a través de la densa vegetación hasta llegar a la aeronave accidentada y recuperar los cuerpos de las cinco víctimas.

Comandos de la @FuerzaAereaCol culminaron la recuperación y extracción de los cinco ocupantes de la aeronave Cessna T-206, matrícula HK4985G, accidentada el pasado 13 de septiembre en el Parque Nacional Natural Tatamá, en medio de complejas condiciones geográficas y meteorológicas. ➡️https://t.co/Wcvlj7in0Z #CACOM5 #CENRP #GROEA #AdAstra🚀 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 21, 2026

¿Cómo fue el operativo para encontrar la avioneta en Chocó?

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La aeronave involucrada en el accidente era una Cessna T-206, con matrícula HK4985G, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana. El vuelo cubría la ruta entre el municipio de Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

La tripulación regresaba de realizar labores de asistencia médica y voluntariado en favor de las comunidades afectadas por el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región el pasado 10 de agosto.

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El contacto con el control de tráfico aéreo se perdió de manera intempestiva hacia las 9:20 a. m. del domingo 13 de septiembre. Tras perder el rastro de la aeronave, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y localización.

¿Quiénes estaban en la avioneta en Chocó?

Las autoridades establecieron que en la aeronave viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las médicas Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

El hallazgo de la avioneta fue confirmado el miércoles 16 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que no hubo sobrevivientes en el accidente.

Accidente de avioneta en Chocó recuperan cuatro cuerpos de médicas Foto: X Abelardo De La Espriella

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El operativo final de extracción concluyó este lunes 21 de septiembre. Para completar la tarea, la FAC, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), ejecutó 15 misiones de vuelo que sumaron más de 18 horas en el aire y realizó 18 intentos de aproximación debido a las condiciones meteorológicas.

Finalmente, los cuerpos de las cinco víctimas fueron evacuados de la zona selvática y serán trasladados a Bogotá, donde se llevarán a cabo las diligencias de Medicina Legal antes de ser entregados a sus familias.

