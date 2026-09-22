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¿Salud sin costo en Colombia? Gobierno elimina pago de la cuota moderadora en tu EPS

La nueva medida contempla cambios en el acceso a ciertos servicios de salud para quienes resultaron afectados por el terremoto en Colombia. Así puedes acceder al beneficio.

Pacientes recibiendo atención en centro de salud o EPS en Colombia tras anuncio de exención de copagos para damnificados
El Gobierno anunció beneficios temporales en salud para que los afectados por el terremoto accedan a servicios médicos en sus EPS sin pagar copagos ni cuotas moderadoras
Foto: IA, logos tomados de Ministerio de Salud y Proteccion Social
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 tendrán un alivio en sus gastos de salud gracias al Decreto 1415 de 2026. La norma suspende durante 12 meses el cobro de cuotas moderadoras y copagos en las EPS para quienes estén registrados oficialmente como afectados.

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El beneficio otorgado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella fue dispuesto para evitar que las personas interrumpan sus tratamientos o dejen de consultar por falta de dinero, especialmente después de la pérdida temporal de ingresos ocasionada por la emergencia. La medida aplica en cualquier municipio o distrito del territorio nacional.

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¿Quiénes pueden acceder a la exención de cuotas moderadoras?

Para recibir la exención o exoneración no es suficiente con haber estado en una zona afectada por el sismo. El requisito principal es aparecer en el Registro Único de Damnificados (RUD), un censo gestionado por las alcaldías y organismos de gestión del riesgo de desastres.

Además, la afiliación en salud debe estar validada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). El beneficio aplica tanto para personas del régimen contributivo como del subsidiado, sin importar la ciudad o el hospital donde reciban atención médica.

La disposición establece que los ciudadanos registrados como damnificados no tendrán que asumir cuotas moderadoras ni copagos. De esta manera, las EPS deberán validar la condición del usuario y aplicar la exoneración cuando solicite los servicios contemplados por esta medida extraordinaria.

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¿Qué servicios de salud cubre el Decreto 1415 de 2026?

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La exoneración comprende los servicios y tecnologías médicas que necesiten los damnificados para restablecer su salud. Esto incluye consultas, exámenes y medicamentos, sin que los centros asistenciales puedan exigir pagos posteriores por las atenciones realizadas durante la vigencia del beneficio.

El decreto señala textualmente: "La exención cubrirá todos los servicios y tecnologías en salud que necesiten, en cualquier lugar del país, y estos valores tampoco podrán cobrarse posteriormente”. La medida busca garantizar atención sin trasladar esos costos a las personas afectadas.

Decreto 1415 del Gobierno Nacional: beneficios en EPS sin copagos ni cuotas moderadoras para damnificados en Colombia
El Decreto 1415 de 2026 elimina en las EPS copagos y cuotas moderadoras durante 12 meses para personas afectadas por el terremoto en Colombia
Foto collage realizado por La Kalle; Capturas de pantalla de Presidencia

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¿Cómo acceder a la exención de copagos del Decreto 1415?

Para solicitar el beneficio, las personas deben seguir un proceso de verificación ante su EPS. Las autoridades establecieron cuatro pasos principales para comprobar la condición de damnificado y evitar que se generen cobros durante la atención médica:

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  1. Verificar que el nombre figure en el RUD, administrado por la alcaldía o la entidad local de gestión del riesgo.
  2. Presentarse en el centro de salud, hospital o punto de atención de la EPS con el documento de identidad.
  3. Solicitar la validación de los datos en la BDUA y el RUD para que se aplique la exención correspondiente.
  4. Reportar ante el Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud cualquier cobro de cuotas moderadoras o copagos que considere indebido.

Si una persona cumple los requisitos y aun así recibe un cobro, puede reportar el caso ante las entidades de control señaladas. La norma también contempla recursos del Fondo Milagro para apoyar al personal médico que atiende en las zonas afectadas por la emergencia.

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¿Qué otros alivios se contemplan para los afectados por el sismo?

El Decreto 1415 de 2026 también establece medidas relacionadas con los aportes a seguridad social. Los empleadores y trabajadores independientes afectados tendrán una exoneración de intereses por mora en esos pagos desde agosto de 2026, aunque el capital principal de la obligación se mantiene.

Por otra parte, la norma suspende durante 12 meses la prescripción de reclamaciones ante la ADRES para clínicas que hayan sufrido daños. También contempla prórrogas de hasta 4 meses en trámites ante el Invima, con el propósito de facilitar la continuidad de los servicios de salud afectados.

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