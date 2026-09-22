¿Qué enfermedad tiene Yamid Amat? Esto se sabe sobre la salud del periodista hospitalizado en UCI

El periodismo en Colombia se encuentra en vilo tras conocerse la noticia de que el veterano comunicador Yamid Amat fue hospitalizado de urgencia en Bogotá. A sus 84 años, el legendario fundador del noticiero CM& permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, bajo un estricto monitoreo médico que mantiene atentos a sus familiares, colegas y seguidores en todo el país.

La enfermedad crónica que padece Yamid Amat

De acuerdo con los primeros reportes entregados por medios de comunicación y fuentes cercanas a su círculo familiar, la hospitalización del comunicador está directamente relacionada con una complicación de una patología de base.

Yamid Amat sufre desde hace varios años de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección inflamatoria que obstruye el flujo de aire desde los pulmones y genera graves dificultades para respirar con normalidad.



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El ingreso a la UCI se produjo luego de que el periodista presentara una fuerte descompensación respiratoria mientras se trasladaba desde el municipio de Anapoima hacia la capital del país. Al llegar a la Fundación Santa Fe, el equipo de especialistas médicos determinó su reclusión inmediata en cuidados intensivos para estabilizar sus niveles de oxígeno y evitar fallas respiratorias mayores.

A raíz de su avanzada edad y de su retiro de las pantallas tras el cierre del ciclo de su histórico informativo, en las redes sociales han circulado múltiples rumores falsos sobre otras patologías. Fuentes médicas y familiares han desmentido categóricamente que Amat padezca de condiciones como Alzheimer, Parkinson o cáncer.

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De igual manera, se aclaró en el pasado un supuesto historial de intervenciones coronarias o infartos; dichos procedimientos médicos correspondieron en realidad a su hijo, el también comunicador Yamid Amat Serna, en el año 2019. El problema central de salud de Yamid Amat padre radica de forma exclusiva en sus antecedentes pulmonares y en una antigua oclusión intestinal de la cual se recuperó satisfactoriamente.

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¿Cuál es el pronóstico actual del periodista?

Hasta el momento, la Fundación Santa Fe de Bogotá no ha emitido un parte médico oficial detallado, por lo que el pronóstico del comunicador se mantiene reservado pero bajo estricta observación. Se sabe que el maestro del periodismo colombiano se encuentra acompañado permanentemente por su esposa y sus hijos en la institución médica.

La evolución de un paciente de 84 años con una crisis por EPOC depende, entre otros factores, de la respuesta a las terapias con oxígeno y los medicamentos antiinflamatorios, que hacen parte del manejo médico que puede utilizarse en este tipo de cuadros. Sin embargo, esto no significa que dicho tratamiento esté siendo aplicado al periodista, pues los detalles sobre su atención médica permanecen reservados y no han sido confirmados oficialmente.

El país entero permanece a la expectativa de nuevos reportes oficiales que permitan conocer su evolución y estado de salud, mientras se mantiene la reserva sobre los procedimientos y tratamientos que estaría recibiendo.