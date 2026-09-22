La denuncia que puso Susy Aponte antes de morir durante una entrevista: “Ordenaron un atentado”

Susy Aponte Polo, periodista y candidata regional en Áncash, había alertado públicamente sobre un presunto plan para atentar contra su vida días antes de morir, el 19 de septiembre, en Caraz. Las autoridades mantienen en la mira a tres personas por su presunta participación en el crimen, mientras la investigación fue tipificada como presunto sicariato.

Nueve días antes de su muerte, Susy Aponte, conocida en el ámbito regional como 'China Polo', advirtió públicamente que su vida se encontraba en riesgo.

Aponte, quien administraba el canal de YouTube China Polo Dominical, utilizaba sus plataformas de difusión para presentar denuncias e investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, minería ilegal, crimen organizado y actuaciones de autoridades en Áncash.



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Según sus declaraciones difundidas en su canal de YouTube, la comunicadora recibió llamadas telefónicas desde tres centros penitenciarios, en las que le advirtieron sobre la preparación de un ataque en su contra.

Susy Aponte perdió la vida durante una entrevista y se encontraba compartiendo contenido de su campaña Foto: imagen tomada de redes sociales

En sus mensajes hizo una mención directa al general Víctor Revoredo Farfán, quien en ese momento estaba al frente de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de dejar constancia pública de sus denuncias.

"He recibido tres llamadas de diferentes penales, así, señores, para que escuche todo el mundo, las organizaciones internacionales que sepan que esta Policía Nacional del Perú, más aún estos dizque intocables, el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo [...] de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona", afirmó en una de sus publicaciones.

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¿Cómo murió Susy Aponte?

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El sábado 19 de septiembre, en la ciudad de Caraz, Áncash, Susy Aponte se encontraba en inmediaciones de un mercado municipal realizando actividades proselitistas junto a simpatizantes de su movimiento político, Socios por Áncash. En ese momento, un atacante se aproximó y le disparó directamente.

El suceso quedó registrado en video y dejó a otras personas heridas en el lugar. La agresión ocurrió a pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales, fijadas para el 4 de octubre, contienda en la que Aponte participaba como candidata al Gobierno Regional de Áncash.

Según las autoridades, tras el ataque, Susy Aponte fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Cinco de sus compañeros permanecen en el centro médico.

¿Hay algún capturado por la muerte de la periodista?

Tras el despliegue policial posterior al ataque, las autoridades detuvieron inicialmente a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado como presunto autor material del disparo.

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Posteriormente, el Ministerio Público confirmó la intervención de tres personas presuntamente vinculadas al caso: el supuesto ejecutante, el conductor que habría realizado el traslado y un presunto financista del crimen.

Susy Aponte se estaba postulando para ser Gobernadora Regional de Áncash Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Polémica Noticias

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Aunque las primeras indagaciones se desarrollaron bajo la figura de presunto feminicidio, la Fiscalía posteriormente recalificó el caso como presunto sicariato, con el objetivo de establecer quién habría ordenado el ataque y determinar el móvil de la agresión.

Tras el crimen, se emitió una resolución mediante la cual el general Víctor Revoredo fue trasladado de la Dirección de Investigación Criminal a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación entre este movimiento institucional y la muerte de Susy Aponte.

