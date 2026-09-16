Imágenes del helicóptero en llamas donde murió Eliana Moreno durante su reportaje en vivo

Las imágenes del helicóptero en llamas en el que viajaba la periodista Eliana Moreno se convirtieron en el registro del accidente ocurrido mientras la comunicadora realizaba un reportaje en vivo para Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles.

La aeronave, conocida como NewsChopper4, se encontraba sobrevolando Chatsworth, en el Valle de San Fernando, durante la noche del martes 15 de septiembre. Moreno y el piloto George Marciniw estaban cubriendo desde el aire otro accidente ocurrido horas antes en la zona.

Lo que comenzó como una cobertura periodística terminó de manera inesperada cuando el helicóptero perdió altura y terminó estrellándose en un área comercial. Tras el impacto, la aeronave quedó envuelta en llamas, mientras las imágenes de la emergencia quedaban registradas.

Publicidad

El accidente dejó tres personas muertas: Eliana Moreno, George Marciniw y Edy Gutierrez Mejía, un hombre de 29 años que se encontraba en tierra. Otras dos personas fueron trasladadas posteriormente a centros médicos.

Publicidad

Puedes leer: Querida periodista murió mientras cubría un accidente EN VIVO: el helicóptero se desplomó

Así fueron las imágenes del helicóptero antes de caer

La particularidad de este caso está en que parte de la emergencia quedó registrada por las propias cámaras del helicóptero. El equipo se encontraba transmitiendo imágenes en vivo para la estación mientras realizaba el seguimiento del accidente ocurrido aproximadamente dos horas antes.

En un primer momento, las imágenes muestran la zona que Moreno y Marciniw estaban observando desde el aire. La aeronave permanece sobre el sector mientras la cámara ofrece una vista del lugar que estaba siendo cubierto por el equipo periodístico.

Publicidad

Después, la situación cambia rápidamente.

Publicidad

En la grabación comienza a escucharse una alarma dentro de la cabina. Poco después, el helicóptero se aleja del punto que estaba sobrevolando y empieza a perder altura.

La voz de Eliana Moreno también quedó registrada durante esos segundos. La periodista reacciona ante lo que estaba ocurriendo y le pregunta al piloto si podía recuperar altura.

A partir de ese momento, las imágenes comienzan a moverse de manera brusca mientras la aeronave continúa descendiendo. La transmisión termina interrumpiéndose antes de que pueda verse completamente el desenlace.

Publicidad

Posteriormente, el helicóptero terminó envuelto en llamas en un área comercial de Chatsworth.

Publicidad

Qué se sabe sobre el sonido de la alarma

Uno de los elementos que más atención ha generado en el registro es precisamente la alarma que comienza a escucharse dentro de la cabina poco antes de que el helicóptero pierda altura.

El especialista en seguridad aérea Jeff Guzzetti explicó a Associated Press que ese sonido podría corresponder a una advertencia relacionada con bajas revoluciones del rotor principal. Según esa interpretación, una situación de este tipo puede afectar la capacidad de un helicóptero para mantenerse en el aire.

Sin embargo, esta explicación no corresponde a una conclusión oficial sobre las causas del accidente.

El piloto de helicópteros Zoey Tur también planteó públicamente que el audio podría ser compatible con una pérdida de potencia del motor. Al igual que la interpretación anterior, se trata de una posibilidad y no de una determinación definitiva.

La causa de la caída continúa bajo investigación y todavía no se ha establecido oficialmente si estuvo relacionada con una falla mecánica, un problema de motor u otra circunstancia.

Publicidad