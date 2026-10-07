¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida? Ayda Valencia revela a dónde va

La terapeuta alternativa Ayda Valencia, conocida por sus más de dos décadas de trayectoria en el campo de lo paranormal, habló sobre uno de los temas más complejos de la espiritualidad: el destino del alma de una persona que decide quitarse la vida.

Durante la entrevista, Ayda Valencia cuestionó algunas creencias tradicionales relacionadas con el castigo eterno y explicó, desde su perspectiva, cómo se desarrollaría el proceso de trascendencia para estas personas.

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¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida?

Frente a las posturas dogmáticas que sostienen que quien acaba con su vida queda condenado a un tormento eterno, Ayda Valencia fue clara al señalar que, según su experiencia y las canalizaciones que asegura realizar desde hace 26 años, la realidad sería diferente.

"Yo no las veo en un infierno y en un averno", afirmó la vidente durante la conversación en cabina.

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Asimismo, explicó que, desde su visión, la muerte por decisión propia no llevaría automáticamente a una condena infernal. Por el contrario, detalló que el espíritu "arranca en un proceso espiritual igual" al de una persona que fallece por enfermedad, accidente o una causa violenta.

En ese sentido, la médium sugirió como referencia la película Nuestro Hogar, basada en las experiencias atribuidas al canalizador brasileño Chico Xavier.

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¿Qué pasa con las personas que no creen en Dios al momento de morir?

Al responder qué ocurriría con las personas que no profesaban ninguna fe o que no creían en Dios al momento de morir, la médium aseguró que "no pasa absolutamente nada" negativo durante su tránsito hacia la otra vida.

Ayda Valencia también afirmó que "sí existe el túnel" y "sí existe la luz", y sostuvo que cada ser humano lleva consigo una "partícula divina" o esencia de vida. En ese sentido, señaló que, desde su perspectiva, no sería necesario pertenecer a un dogma específico para trascender.

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De acuerdo con su visión espiritual, Dios no sería una figura castigadora, sino una "energía o esencia" universal que acompaña al espíritu, independientemente de las convicciones que haya tenido durante su vida.

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El caso del actor Fernando Gutiérrez

Durante la entrevista, Ayda Valencia también recordó algunas experiencias en las que, según su relato, habría ayudado a almas a trascender de manera pacífica, entre ellas el caso de la madre del actor colombiano Fernando Gutiérrez.

La mujer se encontraba en coma después de sufrir un grave accidente. Valencia relató que percibió en la habitación la presencia del espíritu de un sobrino de la paciente, quien había fallecido años atrás a causa de leucemia y, según su interpretación, aguardaba para recibirla.

De acuerdo con el relato de la terapeuta, esta experiencia permitió que la familia encontrará tranquilidad y, posteriormente, la mujer falleció en paz a la mañana siguiente.

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