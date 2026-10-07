Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ALIANZA DAVIVIENDA
POLÉMICA FRASE JHON DURÁN
SHAKIRA Y PIQUÉ SE REENCUENTRAN

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / ¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida? Ayda Valencia revela a dónde va

¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida? Ayda Valencia revela a dónde va

La médium habló en El Klub de La Kalle y reveló, desde su perspectiva, qué sucede con las personas que se quitan la vida y dónde terminarían sus almas.

Ayda Valencia en entrevista de radio explicando a dónde va el alma de una persona que se quita la vida.
Ayda Valencia revela qué ocurre con el alma de una persona que toma la decisión de quitarse la vida.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La terapeuta alternativa Ayda Valencia, conocida por sus más de dos décadas de trayectoria en el campo de lo paranormal, habló sobre uno de los temas más complejos de la espiritualidad: el destino del alma de una persona que decide quitarse la vida.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante la entrevista, Ayda Valencia cuestionó algunas creencias tradicionales relacionadas con el castigo eterno y explicó, desde su perspectiva, cómo se desarrollaría el proceso de trascendencia para estas personas.

Publicidad

Últimas noticias

Ayda Valencia hablando sobre la reencarnación y lo que le ocurre al alma al morir.
Ocio

¿Existe la reencarnación? Ayda Valencia explica lo que ocurre con el alma al morir

Tener las cenizas de un ser querido en el hogar genera diversas opiniones y consecuencias a nivel emocional y energético
Ocio

Esto es lo que ocurre cuando guardas en casa las cenizas de un familiar fallecido

Puedes leer: Ayda Valencia revela aterradora experiencia paranormal que marco su niñez: "No tenia cara"

¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida?

Frente a las posturas dogmáticas que sostienen que quien acaba con su vida queda condenado a un tormento eterno, Ayda Valencia fue clara al señalar que, según su experiencia y las canalizaciones que asegura realizar desde hace 26 años, la realidad sería diferente.

"Yo no las veo en un infierno y en un averno", afirmó la vidente durante la conversación en cabina.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Ayda Valencia y el caso de empalamiento en Ellos están aquí: Historia y explicación paranormal
Farándula

"Me entra un palo": Ayda Valencia tras sufrir ataque paranormal en pleno programa

Ilustración temática de brujería y magia negra con bola de cristal y cartas de tarot
Farándula

¿Magia blanca, negra o gris? Ayda Valencia aclara si existen diferentes tipos de brujería

Publicidad

Asimismo, explicó que, desde su visión, la muerte por decisión propia no llevaría automáticamente a una condena infernal. Por el contrario, detalló que el espíritu "arranca en un proceso espiritual igual" al de una persona que fallece por enfermedad, accidente o una causa violenta.

En ese sentido, la médium sugirió como referencia la película Nuestro Hogar, basada en las experiencias atribuidas al canalizador brasileño Chico Xavier.

Publicidad

¿Qué pasa con las personas que no creen en Dios al momento de morir?

Al responder qué ocurriría con las personas que no profesaban ninguna fe o que no creían en Dios al momento de morir, la médium aseguró que "no pasa absolutamente nada" negativo durante su tránsito hacia la otra vida.

Ayda Valencia también afirmó que "sí existe el túnel" y "sí existe la luz", y sostuvo que cada ser humano lleva consigo una "partícula divina" o esencia de vida. En ese sentido, señaló que, desde su perspectiva, no sería necesario pertenecer a un dogma específico para trascender.

Publicidad

Puedes leer: Esto es lo que ocurre cuando guardas en casa las cenizas de un familiar fallecido

De acuerdo con su visión espiritual, Dios no sería una figura castigadora, sino una "energía o esencia" universal que acompaña al espíritu, independientemente de las convicciones que haya tenido durante su vida.

Publicidad

El caso del actor Fernando Gutiérrez

Durante la entrevista, Ayda Valencia también recordó algunas experiencias en las que, según su relato, habría ayudado a almas a trascender de manera pacífica, entre ellas el caso de la madre del actor colombiano Fernando Gutiérrez.

La mujer se encontraba en coma después de sufrir un grave accidente. Valencia relató que percibió en la habitación la presencia del espíritu de un sobrino de la paciente, quien había fallecido años atrás a causa de leucemia y, según su interpretación, aguardaba para recibirla.

De acuerdo con el relato de la terapeuta, esta experiencia permitió que la familia encontrará tranquilidad y, posteriormente, la mujer falleció en paz a la mañana siguiente.

Publicidad

Mira también:

Relacionados

Muertes extrañas