En una entrevista para El Klub de La Kalle, la nutricionista y deportista de alto rendimiento Sabina Mazo abordó diversos aspectos de la alimentación diaria y respondió las inquietudes de los locutores y oyentes sobre mitos de la nutrición, suplementación deportiva y hábitos de consumo.

Uno de los temas centrales de la conversación fue determinar si el consumo de agua con sal o limón realmente contribuye a la pérdida de peso.

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¿El agua con sal o limón sirve para bajar de peso?

Frente a esta creencia popular, Mazo desmintió que la combinación de agua con sal y limón tenga propiedades para quemar grasa y explicó cuál es su verdadera función. Según indicó, "el agua, por ejemplo, con sal y limón se utiliza mucho como electrolitos".

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La deportista precisó que la suplementación con electrolitos puede ser recomendable para quienes mantienen una actividad física intensa. "Yo recomiendo electrolitos a todos los deportistas que entrenan diario entre dos a más horas", señaló, al explicar que estos pueden ayudar a reponer los minerales que se pierden a través de la sudoración. En contraste, para las personas sedentarias o con actividad física moderada, afirmó que "ya con la comida ya es suficiente".

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Adicionalmente, al responder sobre la relación entre la ingesta de líquidos y la retención de agua en el organismo, afirmó: "Entre menos tomas agua tú, más vas a retener líquido, porque es como cuando tú no le das algo a tu cuerpo, tu cuerpo lo que tiene lo va a retener hasta no soltarlo".

En cuanto al consumo diario de agua, señaló que una persona de 61 kilos debería tomar alrededor de 2,3 litros, y recomendó distribuir la ingesta a lo largo del día.

¿Qué se debe hacer para tener una buena dieta?

Por otro lado, Sabina Mazo subrayó que los planes alimenticios deben diseñarse de acuerdo con las características y necesidades de cada persona. Sobre este punto, la experta sostuvo: "Algo que es muy curioso en la nutrición es que es muy personalizado, todo depende".

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Al referirse a las tendencias que circulan en redes sociales, advirtió sobre la falta de rigor de algunos contenidos: "Recomiendan cosas sin sentido o de pronto recomiendan algo que les ha funcionado, pero esto tal vez no le funcione a tu vecino, no le funcione a tu amiga".

Por ello, enfatizó en la importancia de buscar orientación profesional y evitar adoptar dietas generales sin tener en cuenta las necesidades individuales.

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Respecto a la composición de las comidas, Mazo indicó que un desayuno balanceado debe incluir tres elementos fundamentales: "Algo de carbohidrato, algo de proteína y algo de grasa".

Al analizar los desayunos tradicionales, como los caldos con carne, papa y huevo, explicó que anteriormente las personas podían necesitar una mayor cantidad de calorías debido a las exigencias físicas de los trabajos en el campo. Sin embargo, señaló que las necesidades pueden ser diferentes para quienes actualmente desempeñan labores de oficina.

En consecuencia, sugirió evitar acumular varias fuentes de carbohidratos en una misma comida.

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Finalmente, al hablar sobre el consumo de bebidas, la nutricionista se declaró "súper antijugos", al argumentar que "en un vasito hay demasiada azúcar y demasiada fruta". En su lugar, recomendó consumir las frutas enteras para aprovechar su contenido de fibra.