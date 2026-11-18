Durante su intervención en El Klub de La Kalle, el escritor y docente Andrés Ramírez abordó algunos de los factores que, desde su perspectiva, explican el aumento de los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y la soledad que afectan a la sociedad contemporánea.

Al ser consultado sobre las razones detrás de este fenómeno, Ramírez planteó una paradoja de la humanidad actual: "Nunca habíamos sido tantos seres humanos y experimentado tanta soledad; nunca habíamos tenido tanto bienestar y vivido tan infelices".

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¿Por qué se da la depresión en la actualidad, según Andrés Ramírez?

El autor profundizó en la naturaleza de la soledad moderna y explicó que no necesariamente está relacionada con la ausencia de personas alrededor, sino con la sensación de no contar con alguien en quien confiar.

Al respecto, señaló que una de las principales dificultades actuales es la pérdida de confianza en el entorno y la percepción de estar solo frente a las situaciones de la vida.

"Esa es la soledad que se está viviendo y experimentando hoy, creer que no cuento con nadie", puntualizó.

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Dentro de los factores que analizó el autor de La felicidad es un electrocardiograma, la formación de las nuevas generaciones también ocupa un lugar importante. Ramírez sostuvo que en algunas dinámicas familiares existe una tendencia a evitar que los niños y jóvenes enfrenten situaciones difíciles, lo que podría limitar su capacidad para desarrollar herramientas emocionales.

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"No estamos educando hijos que se frustren, estamos evitándole la frustración a nuestros hijos y es vital enseñarles a que se frustren y se levanten", mencionó el escritor. Según su planteamiento, la falta de experiencias en las que los menores aprendan a afrontar la frustración puede dificultar su preparación para los desafíos de la vida adulta.

En ese sentido, Ramírez recordó que el mundo también está compuesto por situaciones de injusticia, dolor y dificultades, por lo que considera fundamental desarrollar resiliencia. De lo contrario, advirtió, las personas podrían tener problemas para enfrentar incluso los obstáculos más pequeños.

La comparación como otro factor de la problemática

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El impacto de las tecnologías de la información y la exposición constante a las plataformas digitales fue otro de los aspectos analizados durante la entrevista. Ramírez comparó la época anterior a la masificación de internet, cuando las personas solían tomar como referencia a sus vecinos o a quienes hacían parte de su entorno cercano, con la realidad que enfrentan actualmente las nuevas generaciones.

Según explicó, las redes sociales ampliaron considerablemente los referentes con los que las personas comparan sus vidas, sus logros y sus experiencias. "Los puntos de comparación son infinitos", advirtió.

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En ese sentido, señaló que el consumo constante de imágenes relacionadas con el éxito, los viajes, las relaciones sentimentales y los estilos de vida puede llevar a las personas a cuestionar su propia realidad a partir de fragmentos de la vida de otros.

"Un pedacito de la vida de alguien que muchas veces no es ni siquiera verdad", expresó al referirse a la imagen que se proyecta en las plataformas digitales.

Por último, Ramírez examinó la tendencia de intentar llenar los vacíos emocionales mediante la adquisición constante de bienes, el consumo de comida o la búsqueda de determinados placeres. Desde su perspectiva, estas conductas pueden convertirse en paliativos de efecto limitado, pues ofrecen una satisfacción momentánea sin necesariamente resolver aquello que genera el malestar emocional.