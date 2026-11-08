¿Cuánto debe dormir tu perrito? Esto recomiendan según su etapa de vida

Dormir es una pieza fundamental para el bienestar integral de los perros. Durante las horas de descanso, los animales recuperan la energía consumida a lo largo de la jornada y llevan a cabo procesos fisiológicos importantes para su desarrollo y mantenimiento de la salud.

Sin embargo, la cantidad de tiempo necesaria para conseguir un descanso reparador varía de un perro a otro. Factores como la edad, el nivel de actividad física, la rutina diaria y el estado general de salud influyen directamente en sus hábitos de sueño.

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¿Cuántas horas de sueño necesitan los perros según su etapa de vida?

Las necesidades de descanso no se mantienen constantes a lo largo de la vida de una mascota. Cada etapa presenta características particulares que determinan la cantidad de sueño que requiere su organismo.

- Cachorros: Durante sus primeras semanas y meses de vida, los cachorros pasan gran parte del día durmiendo. De hecho, pueden necesitar entre 18 y 20 horas de descanso diario, un periodo fundamental para su crecimiento y desarrollo físico y cognitivo.

- Perros jóvenes: A medida que superan la etapa inicial de cachorros y avanzan hacia la juventud, sus horas de sueño comienzan a disminuir gradualmente. En esta fase, pueden necesitar entre 12 y 16 horas de descanso al día, dependiendo de su actividad y desarrollo.

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- Perros adultos: Durante la madurez, un canino suele dormir entre 12 y 14 horas diarias. Esta cifra comprende tanto el descanso nocturno como las siestas que realiza durante diferentes momentos de la jornada.

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No obstante, aquellos caninos que desarrollan una actividad física intensa o tienen determinadas características físicas pueden necesitar periodos adicionales de recuperación.

- Perros ancianos: Al llegar a la vejez, es habitual que los perros incrementen nuevamente sus horas de sueño. En esta etapa pueden descansar entre 14 y 18 horas al día, debido a los cambios propios del envejecimiento y a la disminución de su nivel de actividad.

Señales de alerta: ¿cuándo consultar al veterinario?

Aunque existen variaciones normales en los hábitos de descanso de cada mascota, los propietarios deben prestar atención a los cambios repentinos o significativos en sus rutinas de sueño.

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Si un perro comienza a dormir considerablemente más o menos de lo habitual, esta alteración podría estar relacionada con dolor físico, enfermedades subyacentes, situaciones de estrés o modificaciones recientes en su entorno.

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Asimismo, es importante observar si los cambios en el descanso están acompañados de otras señales físicas o conductuales, como:

Falta de apetito.

Cansancio constante.

Dificultad para levantarse.

Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba.



Ante la presencia de estas manifestaciones, lo recomendable es acudir a un profesional veterinario para identificar el posible origen de los cambios y determinar si existe alguna condición que requiera atención.