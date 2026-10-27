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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Murió Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Murió Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso durante un incendio en Neiva, murió por la gravedad de sus lesiones. Esto se sabe del caso.

Murió Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva
Molly murió tras saltar desde el balcón de un quinto piso durante un incendio en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en Neiva. La perrita sufrió quemaduras y graves lesiones en el tórax.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Molly, la perrita que saltó desde el balcón de un quinto piso mientras intentaba escapar de un incendio en Neiva, Huila, murió este martes 27 de octubre debido a la gravedad de sus lesiones.

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La mascota había quedado atrapada entre el humo y las llamas en un apartamento del conjunto residencial Torres de Alejandría, en el norte de la ciudad.

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La emergencia ocurrió el lunes 26 de octubre y quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a la perrita en el balcón, sin una salida segura, mientras los vecinos intentaban encontrar la manera de ayudarla.

Ante la desesperación por verla atrapada, varios habitantes del conjunto se organizaron para extender sábanas y tratar de recibirla si saltaba. Sin embargo, el intento de escapar terminó en un fuerte golpe contra la estructura de otro balcón antes de que Molly llegara al suelo.

Tras la caída, la trasladaron de inmediato a un centro veterinario, donde recibió atención por las lesiones que presentaba. Aunque inicialmente mostró señales de mejoría, su estado de salud se complicó y finalmente se confirmó su muerte.

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Perrito en el balcón que se lanzó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva
Momento en el que un perrito se lanzó desde el quinto piso de un edificio para huir de las llamas durante un incendio en Neiva
Foto: pantallazos tomados de redes sociales

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¿Qué le pasó a Molly durante el incendio en Neiva?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los exámenes también revelaron que Molly tenía un hematoma y una perforación en el tórax. A esto se sumaban las quemaduras, que comprometían entre el 70 % y el 80 % de su cuerpo.

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Pese a la atención recibida y a la mejoría que presentó inicialmente, las lesiones fueron demasiado graves. Este martes se confirmó que la perrita no logró sobrevivir.

Bomberos controlaron el incendio en Torres de Alejandría

Mientras los vecinos intentaban ayudar a Molly, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió la emergencia para controlar las llamas dentro del apartamento afectado.

El incendio dejó graves pérdidas materiales en el inmueble. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni otras víctimas fatales relacionadas con el hecho.

Las causas que provocaron la emergencia todavía son materia de investigación. Por ahora, no se ha establecido qué originó el fuego que terminó afectando el apartamento y puso en riesgo a la mascota.

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El caso de Molly generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, especialmente por las imágenes que muestran los momentos en los que permanecía atrapada en el balcón y los intentos de los vecinos por salvarla.

Las recomendaciones para proteger a las mascotas en caso de incendio

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Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que tengan en cuenta la seguridad de sus animales de compañía cuando salgan de casa.

Una de las principales recomendaciones es evitar dejar a las mascotas solas durante periodos prolongados, siempre que sea posible, y tomar precauciones para reducir los riesgos dentro de las viviendas.

También aconsejaron revisar las instalaciones eléctricas y de gas, así como desconectar los aparatos que no se necesiten antes de salir. Los enchufes, cables y equipos conectados deben revisarse para identificar posibles situaciones de riesgo.

En caso de una emergencia, es importante alertar a los organismos de socorro y evitar acciones que puedan poner en peligro a quienes intentan ayudar.

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La muerte de Molly ocurrió después de que sus vecinos intentaran rescatarla del balcón y de que recibiera atención veterinaria. La perrita no logró recuperarse de las quemaduras y las lesiones en el tórax que sufrió durante el incendio registrado en el norte de Neiva.

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