Después de 23 días de incertidumbre, Lizeth Alejandra Castaño Montes recuperó su libertad y ya se encuentra nuevamente junto a su familia.

La joven de 19 años, que había sido secuestrada por hombres armados en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, apareció en las primeras imágenes conocidas después de su liberación, donde se le observa dentro de una camioneta y con buen semblante.

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En uno de los registros, Lizeth aparece aparentemente acompañada por un familiar, mientras se desplaza después de recuperar su libertad. Su aspecto llamó la atención, pues se le ve tranquila y con una expresión que generó alivio entre quienes habían seguido su caso durante las últimas semanas.



La noticia fue confirmada durante la mañana de este jueves 19 de noviembre por la Alcaldía de Guacarí, que compartió un mensaje para anunciar que la joven había regresado con sus seres queridos. Además, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que tuvo contacto con ella mediante una videollamada.



Así fue la videollamada de Lizeth Alejandra Castaño con la gobernadora

Uno de los momentos que se conocieron después de la liberación fue la comunicación entre Lizeth y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

A través de una videollamada, la mandataria pudo conversar con la joven, quien se escuchaba tranquila y le agradeció por el acompañamiento.

Durante la conversación, Lizeth también manifestó que continuará adelante con sus proyectos, una declaración que llamó la atención luego de los 23 días que permaneció alejada de su familia.

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La gobernadora compartió su alegría por el regreso de la joven y destacó que ya podía estar nuevamente con sus seres queridos.

"Regresó sana y salva a su hogar. ¡Qué alegría saber que está de nuevo junto a su familia, que tanto la esperaba! Le deseo de corazón que pueda retomar su proyecto de vida, seguir adelante y hacer realidad todos sus sueños", expresó Dilian Francisca Toro.

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Acabo de hablar con Lizeth Alejandra, la joven que estuvo secuestrada durante cerca de 20 días en Guacarí y que hoy, gracias a Dios, regresó sana y salva a su hogar. ¡Qué alegría saber que está de nuevo junto a su familia, que tanto la esperaba! Le deseo de corazón que pueda retomar su proyecto de vida, seguir adelante y hacer realidad todos sus sueños. Un abrazo para ella y sus seres queridos. — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 19, 2026

¿Qué se sabe de la liberación de Lizeth Alejandra Castaño?

La noticia generó alivio entre los habitantes de Guacarí, municipio donde comenzó esta historia el pasado 27 de octubre de 2026.

Ese día, Lizeth se encontraba en la panadería de su familia, ubicada en el barrio La Primavera, al sur de la población. La joven estaba abriendo el establecimiento alrededor de las 5:00 de la mañana y la acompañaban su novio y un trabajador cuando tres hombres armados ingresaron al lugar.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los sujetos intimidaron a los dos hombres y obligaron a Lizeth a subir a una camioneta. Después se la llevaron con rumbo desconocido, lo que dio inicio a una búsqueda que mantuvo en alerta a sus familiares y a las autoridades durante más de tres semanas.

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Durante los 23 días que permaneció desaparecida, sus familiares y las autoridades adelantaron diferentes gestiones para conocer su paradero.

Lizeth Alejandra Castaño, liberada tras 23 días de secuestro

La alcaldesa de Guacarí, Leonora Abadía, había explicado que la familia no registraba denuncias ni había reportado llamadas extorsivas, situaciones de acoso o intervenciones previas ante la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno o la Policía Nacional.

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La mandataria también habló sobre el trabajo de seguimiento que se realizó para establecer la posible ruta de escape de los responsables.

“Nosotros sabemos cómo salieron del municipio porque cogieron hacia la zona sur; pasaron por un callejón que va hacia el ingenio Pichichí para llegar supuestamente a Puente Rojo”, explicó.

Sin embargo, aclaró que esa información todavía estaba en proceso de verificación. El último registro de las cámaras de seguridad que se había identificado correspondía al sector conocido como Tres Esquinas, en el corregimiento de Guabitas.

