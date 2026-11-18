Durante la noche del viernes 13 de noviembre, un motociclista sufrió un grave accidente de tránsito en inmediaciones de la localidad de Evwreni, en el estado de Delta, al sur de Nigeria. Tras el fuerte impacto contra el asfalto, las personas que se encontraban en el lugar creyeron que el conductor había perdido la vida debido a la gravedad del accidente.

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Ante el aparente fallecimiento, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a una morgue local para realizar los procedimientos correspondientes.



Sin embargo, la situación dio un giro inesperado pocas horas después de su llegada a las instalaciones médicas.



¿Qué pasó con el hombre que fue declarado muerto?

Horas después de su ingreso a la morgue, el motociclista recuperó la conciencia, ante la incredulidad de las personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias que llevaron a que fuera trasladado allí sin que se confirmara previamente su fallecimiento.

Lo que más sorprendió a los testigos no fue únicamente que el hombre hubiera recuperado la conciencia, sino también su insólita reacción.

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En lugar de pedir atención médica o manifestar algún dolor por el accidente, el sujeto solicitó un cigarrillo y un encendedor. Esto, mientras algunas personas intentan hablar con el hombre, esto para conocer cuál es su estado de salud.

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En el video que circuló en redes sociales se le observa salir del lugar con el rostro cubierto de polvo, una situación que dejó sin palabras a sus allegados.

Just in: Shock all over as man who was declared d£+d after a road accident wakes up inside a mortuary, leaving people in total shock. Panic all in Delta state as Man Reportedly Wakes Up at Mortuary After Being Declared D+ad in Motorcycle Accident The incident reportedly occurred in Evwreni, Ughelli North, where the man was taken to a mortuary last night following a motorcycle accident, only to regain consciousness this morning. — Naijaonpoint (@NaijaOnPoint) November 14, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el caso?

El inusual acontecimiento quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa al hombre de pie, con un cigarrillo encendido y rodeado de varias personas que intentaban hablar con él para comprobar su estado.

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Ante el inesperado desenlace, algunos habitantes de la zona celebraron que el motociclista hubiera sobrevivido. De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, varios vecinos incluso repartieron comida en la comunidad como parte de las celebraciones espontáneas.

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La viralización del video también provocó diversas reacciones entre los internautas. Mientras algunos calificaron lo sucedido como un auténtico milagro, otros cuestionaron cómo fue posible que el hombre llegara a una morgue sin que se hubiera confirmado adecuadamente su fallecimiento, por lo que se espera que las autoridades locales entrengen más información del caso.