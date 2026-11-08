El grave error que cometes al soplar las velas de cumpleaños, según el feng shui

Pedir un deseo y apagar las velas de un pastel es una de las tradiciones más populares durante las celebraciones de cumpleaños. Desde niños, muchas personas aprenden que deben cerrar los ojos, pensar en algo que quieran conseguir y soplar con fuerza para apagar todas las llamas en una sola respiración. Sin embargo, una creencia relacionada con el feng shui ha puesto en discusión este momento que parece inofensivo.

Según algunas interpretaciones espirituales, apagar una vela soplando podría simbolizar la interrupción de la energía que representa el fuego. Esta idea ha despertado curiosidad entre quienes siguen prácticas relacionadas con la armonía, la prosperidad y el equilibrio energético.

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No obstante, es importante aclarar que el feng shui no establece una prohibición general de soplar las velas de cumpleaños. La interpretación hace parte de ciertas creencias populares y no de una regla universal de esta filosofía china.



¿Por qué algunas personas dicen que no se deben soplar las velas?

Para entender esta creencia hay que conocer el significado que tiene el fuego dentro del feng shui. Esta práctica contempla cinco elementos fundamentales: madera, fuego, tierra, metal y agua, que representan distintas formas de energía y se relacionan entre sí para buscar el equilibrio de los espacios.

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El fuego se asocia con la vitalidad, la transformación, la iluminación y la actividad. Por eso, las velas pueden utilizarse en determinados rituales como símbolos de claridad, renovación y nuevas intenciones.

A partir de esta representación, algunas interpretaciones consideran que apagar una llama de manera abrupta podría simbolizar la interrupción de esa energía. De allí surge la recomendación de no soplar las velas y, en su lugar, apagarlas de forma consciente, utilizando un apagavelas o un método que no implique expulsar aire directamente sobre la llama.

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También hay quienes relacionan este gesto con la intención que se deposita al pedir un deseo. Desde esa perspectiva, el momento de apagar la vela debería representar el cierre de un ciclo y no la interrupción de aquello que se quiere atraer.

Sin embargo, estas recomendaciones no son una norma obligatoria del feng shui tradicional ni significan que soplar una vela atraiga mala suerte.

¿De dónde viene la tradición de soplar las velas de cumpleaños?

La costumbre de colocar velas sobre los pasteles tiene antecedentes históricos en celebraciones europeas. Una de las referencias más conocidas está relacionada con las fiestas infantiles alemanas del siglo XVIII, en las que se utilizaban velas para representar los años de vida del homenajeado.

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Con el paso del tiempo, la tradición incorporó el acto de pedir un deseo antes de apagar las llamas. La creencia popular sostiene que el deseo debe mantenerse en secreto y que apagar todas las velas en una sola respiración aumenta las posibilidades de que se cumpla.

De esta manera, el gesto de soplar las velas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más reconocibles de los cumpleaños alrededor del mundo.