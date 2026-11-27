El cantante vallecaucano Willy García, considerado la máxima figura nacional de esta edición, será el encargado de cerrar con broche de oro Salsa al Parque 2026 este domingo 29 de noviembre a las 8:10 p. m.

El concierto tendrá lugar en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá y contará con entrada totalmente gratuita para mayores de 18 años.

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Tras consolidarse como uno de los nombres más esperados por el público capitalino, el exvocalista del Grupo Niche y fundador de Son de Cali liderará el espectáculo principal de la segunda jornada del festival, que este año celebra su edición número 27 bajo el lema "La revolución que nunca deja de sonar".



Un repertorio cargado de historia y sabor vallecaucano

Originario de Buenaventura y con más de tres décadas de carrera artística, Willy García llega al escenario principal del Simón Bolívar en uno de los puntos más altos de su trayectoria como solista.



Su puesta en escena se caracteriza por combinar la fuerza de la salsa tradicional colombiana con letras románticas y arreglos vibrantes que conectan con distintas generaciones de bailadores.

Para esta noche de cierre en la capital, se espera que el artista interprete himnos infaltables de su paso por el Grupo Niche —como Gotas de lluvia y La magia de tus besos—, además de clásicos de Son de Cali y éxitos de su discografía en solitario como Así es que se baila en Cali y Te amo.

Horarios oficiales del sábado 28 de noviembre en Salsa al Parque 2026: apertura de puertas a las 12:30 p. m. y cierre a cargo de Roberto Blades a las 8:30 p. m. Imagen: Cortesía Idartes.

Programación del domingo 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar, jornada que abre la Orquesta Aragón (12:30 p. m.) y cierra Willy García (8:10 p. m.). Imagen: Cortesía Idartes.

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Horarios clave y artistas previos el domingo 29 de noviembre

Aunque el turno de Willy García está programado para las 8:10 p. m., la jornada dominical comenzará desde temprano con una nómina de lujo que promete llenar el parque desde la tarde.

Las puertas del recinto se abrirán al público a partir de las 11:30 a. m.

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Si planeas asegurar un buen lugar cerca de la tarima para el cierre, ten en cuenta que antes del show principal se presentarán referentes internacionales y locales como la legendaria Orquesta Aragón de Cuba (12:30 p. m.), la agrupación bogotana La 33 (2:35 p. m.) y el sonero estadounidense Hermán Olivera (7:00 p. m.).

Recomendaciones para asistir al Parque Simón Bolívar

Para disfrutar del concierto de cierre sin contratiempos, las autoridades distritales recomiendan seguir estas indicaciones:

