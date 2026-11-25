Este martes 24 de noviembre de 2026, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como ‘El Choliseo’, fue el escenario de la gran final de Miss Universo 2026, certamen que celebró su edición número 75.

La competencia reunió a 116 candidatas de diferentes países y territorios de los seis continentes. Al término de la gala, la puertorriqueña Jennifer Barreto se quedó con la corona y marcó un precedente en la historia del concurso al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo.

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¿Quién es Jennifer Barreto, ganadora de Miss Universo?

A sus 27 años, Jennifer Barreto cuenta con formación académica en Psicología y Trabajo Social, además de preparación especializada en áreas como intervención en trauma, protección infantil y prevención de la violencia doméstica.

Su trayectoria profesional también está relacionada con la asistencia familiar y el ámbito militar. En 2021 comenzó a trabajar en Fort Cavazos, Texas, para el programa Family Advocacy Program del Departamento del Ejército de Estados Unidos.

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En ese cargo se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a crisis, brindando orientación y acompañamiento a familias militares que atravesaban situaciones complejas. Posteriormente, continuó su labor en programas enfocados en la prevención y el bienestar de estas comunidades.

En su vida personal, Jennifer Barreto está casada con Yan Carlos Barreto y es madre de una niña llamada Penélope. Su llegada a los concursos de belleza representó un nuevo desafío, pues no contaba con experiencia previa en modelaje ni en pasarelas.

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Sin embargo, decidió asumir el reto y comenzó su camino al representar al municipio de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026. Tras obtener la corona nacional, consiguió el derecho de representar a la isla en la competencia internacional, donde su preparación y mensaje social la llevaron a alcanzar el triunfo.

¿Cómo quedó el podio de Miss Universo 2026?

La victoria de Jennifer Barreto le entregó a Puerto Rico su sexta corona de Miss Universo. La isla caribeña no obtenía el título desde 2006, cuando Zuleyka Rivera se convirtió en la ganadora del certamen.

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En el cuadro final de la competencia, República Dominicana ocupó el puesto de primera finalista, seguida por Venezuela en la segunda posición. Filipinas quedó como tercera finalista, mientras que Nueva Zelanda ocupó el cuarto lugar.

Con esta victoria, Jennifer Barreto inicia una nueva etapa como Miss Universo 2026, en la cuál comentó que impulsará sus iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia, el bienestar familiar y la intervención social.

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