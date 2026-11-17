La representante del departamento de Antioquia, Verónica Hernández Gómez, fue elegida como la nueva Señorita Colombia 2026-2027 el pasado lunes 16 de noviembre en la ciudad de Cartagena.

En esta edición número 72 del tradicional certamen participaron 26 candidatas provenientes de distintas regiones del país. Con el triunfo de Verónica Hernández Gómez, el departamento de Antioquia alcanzó su octava corona en la historia de la competición.

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La nueva reina sucede en el trono a María Antonia Mosquera Carvajal, quien representó al Valle del Cauca en el periodo anterior.



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¿Quién es Verónica Hernández Gómez y cuál es su edad y trayectoria?

Si te preguntas por el perfil y los antecedentes de la nueva soberana, Verónica Hernández Gómez nació el 8 de junio de 2001 en Medellín, Antioquia, por lo que tiene 25 años de edad. Mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, es estudiante de la carrera de Mercadeo y se desempeña profesionalmente como modelo.



Su trayectoria en el mundo de las pasarelas y el modelaje comenzó cuando tenía 15 años. Esta preparación de una década le permitió desenvolverse con fluidez durante las diferentes etapas del Concurso Nacional de Belleza.

Antes de competir en Cartagena, Verónica Hernández Gómez fue designada oficialmente como Señorita Antioquia 2026 por la organización Coosmovisión Real. En el ámbito personal, se describe a sí misma como una mujer familiar, soñadora, disciplinada y perseverante.

Su desempeño en Cartagena incluyó reconocimientos previos a la noche final. El domingo 15 de noviembre, durante el desfile en traje de baño realizado en los jardines del Hotel Hilton de Cartagena, fue elegida como Señorita Elegancia Primatela 2026, una distinción que destacó su porte en la pasarela.

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Posteriormente, avanzó al grupo de las diez semifinalistas y consiguió un lugar entre las cinco finalistas, compartiendo el tramo final de la gala con las candidatas de Buenaventura, Valle, Cauca y Huila.

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¿Cuál es el propósito social y el mensaje de la nueva Señorita Colombia?

Más allá de su trabajo frente a los reflectores, Verónica Hernández Gómez buscó visibilizar sus causas e intereses sociales durante el certamen. Uno de sus ejes de trabajo prioritarios es la atención a mujeres en condición de vulnerabilidad.

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La antioqueña manifestó que quiere aprovechar su formación profesional en Mercadeo y el reconocimiento público del reinado para dar visibilidad a organizaciones que impulsan iniciativas dirigidas a esta población.

Su objetivo es acercar estos proyectos a nuevas audiencias, promover oportunidades comunitarias y motivar a otras mujeres a desarrollar sus capacidades.

Asimismo, durante la ronda de preguntas de la velada de elección y coronación, el jurado indagó a las finalistas sobre qué mensaje enviar a los ciudadanos para que se sientan orgullosos de su país. Verónica centró su respuesta en el respeto a la diversidad y en la integración de distintas perspectivas.

Ante el público y los televidentes, afirmó: “A todos los colombianos que me están viendo, los quiero invitar a que reconozcamos que nuestra identidad no se construye a través de una sola voz, sino desde la riqueza de varias. Por eso, debemos amar nuestras diferencias, debemos apoyarnos, escucharnos y amarnos todos”.

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¿Qué premios ganó Verónica Hernández Gómez y en qué certamen internacional participará?

Al ganar el Concurso Nacional de Belleza 2026-2027, Verónica Hernández Gómez recibió los símbolos institucionales de su título: la corona, la banda oficial y el cetro. Además de estos elementos, la reina obtuvo un anillo y una beca académica que cubre la totalidad de un semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano.

En lo relativo a sus compromisos oficiales para el periodo 2026-2027, la soberana desarrollará actividades de representación social y cultural a nivel nacional.

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A nivel internacional, su responsabilidad principal será representar a Colombia en el certamen Miss International, certamen orbital que se celebra anualmente en Japón y al cual la organización del Concurso Nacional de Belleza envía formalmente a su ganadora.

