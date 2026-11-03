Ella era la niñera colombiana que murió en el accidente de un jet privado en Estados Unidos

Ana María Cetina, de 23 años, fue identificada como una de las víctimas del accidente de un jet privado ocurrido el pasado 1 de noviembre en Greenacres, condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con la información de las autoridades locales, la aeronave, un modelo Learjet 60, se estrelló cuando transportaba a nueve personas. El siniestro provocó la muerte de todos sus ocupantes y movilizó a los organismos de emergencia y a las autoridades encargadas de investigar accidentes aéreos en ese país.

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¿Por qué Ana María Cetina viajaba en el jet privado?

Ana María Cetina fue identificada entre las víctimas del accidente luego de que los familiares de los fallecidos difundieran un comunicado conjunto para recordar a sus seres queridos y destacar el vínculo que habían construido con la joven colombiana, quien trabajaba como niñera de la familia.

Entre las personas que perdieron la vida se encontraba la familia Robinson, integrada por el empresario tecnológico Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40 años, ceramista y relacionista pública; y sus dos hijos menores, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos.

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Tras el accidente, los familiares publicaron un comunicado en el que expresaron su agradecimiento por el cariño y la dedicación con los que Ana María cuidaba a los pequeños, a quienes acompañaba en su vida cotidiana. Además, destacaron que la joven era considerada parte de su núcleo familiar.

🚨Heartbreaking update from the families. A joint statement from the families of Adam Robinson, Helen Sharp, Emma and Charlie Robinson, Rachael Reed, Charmi Fehr and Anita Maria Cetina: “With broken hearts, our families share that Adam Robinson and Helen Sharp, their children Emma and Charlie, Rachael Reed and Charmi Fehr, and Anita Maria Cetina were among those lost aboard the flight that went down near Greenacres, Florida, on November 1. Adam and Helen were devoted parents, and Emma, 4, and Charlie, 2, were the light of their lives. Helen and Adam were the love affair that will last forever. Their warmth, generosity and gift for making people feel welcome touched so many lives. Their loss will be felt deeply by all those who loved them and who they loved in return. Charmi and Rachel were full of joy and adventure. They loved their people fiercely, fully and without hesitation. From the moment they met, they were all in on each other and the life they were building. They are deeply loved, and we will miss them endlessly. Anita Maria cared for Emma and Charlie with tenderness and devotion, and she was truly part of the family. She showed us a legacy of unconditional love and devotion. We are deeply grateful to the first responders, investigators, and the Palm Beach County community for their care, and to everyone who has reached out with love. Our hearts are also with the families of the pilots, who are grieving alongside us. We ask for privacy as we grieve. Details about memorial services will be shared once arrangements are made. With love, The Robinson, Sharp, Reed, Fehr, and Cetina families” Prayers for everyone who lost someone on that flight. 🙏🏼💔 — TONY™ (@TONYxTWO) November 2, 2026

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La última llamada que hizo Ana María Cetina antes de morir

En declaraciones a Blu Radio, Angie Alejandra, hermana de Ana María Cetina, recordó cómo fue la última conversación que tuvo con ella antes del accidente.

“Fue el día domingo en la mañana, me hizo videollamada en el aeropuerto, estaba con los niños”, relató.

Además, explicó que le había enviado una fotografía de su bebé, pero que Ana María le comentó que, una vez aterrizara el avión, revisaría con más calma el contenido que le había compartido.

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De igual forma, recordó que su hermana había viajado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y con el propósito de estar más cerca de su madre.

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Ana María Ramírez Cetina era una joven bogotana de 23 años que residía en Colorado, Estados Unidos, donde trabajaba como niñera de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, quienes también fallecieron en el siniestro.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Ana María Cetina?

El vuelo había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino final North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, alrededor de las 12:50 p. m. del domingo 1 de noviembre, la aeronave se estrelló cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en Greenacres, Florida.

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Entre los pasajeros también se encontraban Rachael Reed, enfermera de cuidados intensivos, y su pareja, Charmi Fehr, copropietarias de un hotel en Roatán, Honduras.

La tripulación estaba conformada por el capitán Jeffrey Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien había obtenido su licencia de pilotaje a los 17 años.

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Los registros de audio de las comunicaciones con la torre de control revelaron las dificultades que enfrentó la tripulación durante el vuelo. En las primeras interacciones, los pilotos informaron que estaban maniobrando en medio de condiciones de hielo y turbulencia moderada.

Poco después, solicitaron autorización para ascender a una mayor altitud. Sin embargo, la aeronave comenzó a perder altura rápidamente. Tras declarar la emergencia, uno de los pilotos habría emitido una advertencia antes del impacto: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias y determinar los factores que provocaron el accidente.