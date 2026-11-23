El pasado 19 de noviembre de 2026, un hombre identificado como Isaac Luechtefeld, de 34 años, habría acabado con la vida de su esposa, Raquel Luechtefeld, de la misma edad, y de los tres hijos pequeños de la pareja. Posteriormente, el hombre se quitó la vida dentro de su vivienda.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en Plant City, en el condado de Hillsborough, Florida, Estados Unidos. Las víctimas menores de edad fueron identificadas como Enoch, de 5 años; Hannah, de 3 años, y Job, de apenas un año.

Publicidad

Puedes leer: Último mensaje del mánager de Jhon Onofre antes de morir en Villavicencio: “Su cuarto de hora”



¿Cómo llegaron las autoridades a la casa de Isaac Luechtefeld?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, la alerta se activó minutos antes de las 3:30 p. m. del 19 de noviembre, mediante una llamada al sistema de emergencias 911. Tras recibir el reporte, varios agentes de Policía se desplazaron hasta la vivienda.

Sin embargo, al ingresar a la propiedad, los uniformados encontraron sin vida a los cinco integrantes de la familia.

Publicidad

Uno de los elementos que ha llamado la atención en esta investigación es un audio de la llamada al 911, en el que presuntamente se escucha a uno de los niños suplicarle a su padre.

"Papá, por favor, no me dispares. Papá, por favor…". Segundos después de esa súplica, se habría escuchado otra detonación durante la comunicación. Este registro hace parte de los elementos que están siendo analizados por las autoridades.

Publicidad

La última publicación de la pareja de Isaac Luechtefeld

El caso ha generado interrogantes, especialmente por las publicaciones que Raquel había compartido días antes de los hechos en sus redes sociales, en las que expresaba su orgullo por su esposo y destacaba algunos aspectos de su vida familiar.

En una publicación realizada en la cuenta compartida de Facebook, la mujer manifestó su admiración por el desempeño profesional de Isaac como mecánico: "¡Estoy muy orgullosa de mi esposo! ¡Fue uno de los técnicos expertos que aparecieron en la revista Kenworth Diesel!". En ese artículo, algunos de sus compañeros de taller también habían destacado sus cualidades profesionales y su disposición para ayudar a los demás.

Puedes leer: Salen a la luz escalofriantes imágenes de Jeffrey Epstein: ¿nuevo giro en el caso?

Publicidad

"Alguien a quien prácticamente todos en nuestro taller recurren en busca de orientación y ayuda con sus reparaciones y diagnósticos", señalaron al referirse a Isaac. Por su parte, el hombre también había dedicado palabras de afecto a su esposa en años anteriores: "¡Te amo, Raquel Luechtefeld! ¡Me es casi imposible expresar lo feliz que estoy y cuánto te amo!".

¿Qué más se conoce sobre el caso de Isaac Luechtefeld?

Publicidad

Rebecca Uribe, hermana de Raquel, entregó declaraciones al medio estadounidense New York Post, en las que aseguró que no existían señales previas de conflictos en el matrimonio.

Uribe contó que, una semana antes de la tragedia, habían celebrado el cumpleaños de Raquel con una fiesta sorpresa y que el comportamiento de Isaac había sido habitual.

"Tuvieron una cita el lunes mientras mi madre cuidaba a los niños y se quedaron a dormir en su casa; todo estuvo bien", relató. Asimismo, describió a Isaac como un buen hombre y aseguró que lo ocurrido tomó por sorpresa a sus familiares.

Publicidad

Las autoridades también precisaron que la familia residía desde hacía aproximadamente un año en la vivienda de Plant City y que no había registros de llamadas previas a los servicios de emergencia por posibles situaciones de violencia doméstica ni antecedentes penales. Según cifras divulgadas por la organización Sanctuary for Families, al menos tres mujeres pierden la vida cada día en Estados Unidos en situaciones relacionadas con la violencia doméstica.