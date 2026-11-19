De nueva cuenta, el caso de Jeffrey Epstein vuelve a estar en boca de todos, luego de que su hermano, Mark Epstein, compartiera una serie de imágenes relacionadas con la celda en la que estuvo recluido.

A esto se suma la divulgación de un nuevo análisis forense que podría abrir nuevamente el debate sobre las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2019.

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Fotografías de la celda y elementos revelados por Mark Epstein

Mark Epstein, hermano de Jeffrey Epstein dio a conocer fotografías tomadas después del hallazgo del cuerpo en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde el empresario permanecía detenido a la espera de un juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Las imágenes muestran el interior de la celda, donde se observan varias sábanas y tiras de tela esparcidas, además de un lazo con un doble nudo que, presuntamente, habría sido utilizado en las circunstancias que rodearon su muerte.

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De acuerdo con las declaraciones de la familia y del especialista forense durante el programa Newsnight, de la BBC, y según reportes de medios internacionales, estos elementos han reavivado las dudas sobre la versión oficial de los hechos. Entre las hipótesis planteadas está la posibilidad de que Epstein no se hubiera quitado la vida y que terceras personas hubieran participado en su muerte.

JUST IN: Forensic scientist says Jeffrey Epstein’s autopsy photos show that he was killed, according to The New York Times. Michael Freeman, who studies homicides, has been examining Epstein's autopsy report for an entire year. He says Epstein's injuries are most consistent with homicidal strangulation and that injuries on Epstein's body suggest a struggle. Freeman was given the complete autopsy file after approaching Epstein's brother, Mark Epstein, last November, according to the outlet. Freeman says he reconstructed the hanging with 3-D computer models based on everything he could get from the report. With the 3-D model and the injuries Epstein suffered, he argues that strangulation from behind is most likely what happened. The New York Times reports that Freeman teamed up with cognitive neuroscientist Itiel Dror and forensic pathologist Anders Eriksson for the project. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 16, 2026

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Los hallazgos físicos en las imágenes de la autopsia de Jeffrey Epstein

Por otro lado, el análisis de las fotografías del examen en el cuerpo, realizado por el profesor Michael Freeman, experto en muertes bajo custodia y quien también participó en investigaciones relacionadas con el caso de George Floyd, identificó varios traumatismos físicos que considera relevantes:

Hemorragia profunda en el hombro : Las imágenes mostrarían una lesión hemorrágica interna en la zona del hombro izquierdo.

: Las imágenes mostrarían una lesión hemorrágica interna en la zona del hombro izquierdo. Señales de impacto en el rostro: Se observan marcas contusas en la cara que, según el análisis, podrían ser compatibles con el impacto de un golpe.

Se observan marcas contusas en la cara que, según el análisis, podrían ser compatibles con el impacto de un golpe. Marcas sobre la franja de ligadura: El informe destaca la presencia de pequeñas marcas por encima de la línea de ligadura, que son analizadas como posibles huellas de uñas producidas durante un intento de retirar el elemento que ejercía presión sobre el cuello.



A partir de estos elementos, el especialista planteó la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido sometido a un estrangulamiento con una ligadura antes de ser suspendido de la litera.

La difusión de este material y las nuevas interpretaciones forenses contrastan con la conclusión oficial emitida en 2019 por la médica forense jefe de Nueva York, que determinó que la muerte se produjo por ahorcamiento autoinfligido mediante suspensión.

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Ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, el médico forense que practicó la autopsia original ratificó que las lesiones observadas eran compatibles con la mecánica del ahorcamiento.

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Aparecen imágenes de la prisión en donde estuvo Jeffrey Epstein Foto: pantallazo tomado del Departamento de Justicia EE.UU.

Por su parte, el análisis independiente cuestionó algunos aspectos metodológicos de la investigación inicial. Entre ellos, señaló que no se habrían tomado fotografías oficiales de la posición del cuerpo antes de que los guardias penitenciarios lo descolgaran de la litera, una omisión que consideró atípica dentro de los protocolos para investigar muertes bajo custodia.

Pese a sus observaciones, el patólogo aclaró que no cuenta con elementos suficientes para identificar a posibles responsables de un eventual ataque. Por ello, hizo un llamado a la comunidad médica y científica para que revise las evidencias físicas de manera objetiva y transparente.