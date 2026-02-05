Bill Gates rompe el silencio sobre su relación con Epstein tras la publicación de los archivos

En los últimos días se dio la desclasificación masiva de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en los cuales varias celebridades se encuentran relacionadas. Por lo cual, en esta ocasión, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, ofreció sus primeras declaraciones relacionadas a este caso.

Se conoció que el pasado 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) llevó a cabo la mayor liberación de información judicial bajo la Ley de Transparencia hasta la fecha. Los denominados "Archivos Epstein" comprenden cerca de tres millones de páginas, 180.000 imágenes y aproximadamente 2.000 videos.

Tanto es así que esta información terminó organizada en repositorios digitales como la Epstein Library y secciones del FBI, en este se muestra itinerarios de vuelos, registros de estancias en lugares como Punta Cana y comunicaciones que involucran a múltiples figuras de alto perfil, incluidos Donald Trump, Bill Clinton y el propio Bill Gates.



¿Qué dijo Bill Gates ante la filtración de los archivos de Epstein?

Una vez se conoció la publicación de estos documentos, el empresario concedió una entrevista a Nine News Australia este 4 de febrero de 2026. Durante el encuentro, el magnate reconoció haber sido "un insensato" al mantener contacto con Epstein, aunque negó rotundamente haber cometido alguna irregularidad.

"Lamento cada minuto que pasé con él", afirmó Bill Gates, insistiendo en que su acercamiento inicial en 2011 tuvo fines estrictamente filantrópicos. Según su testimonio, Epstein afirmaba tener acceso a personas extremadamente ricas que podrían donar fondos para causas de salud global.

Pese a eso, el magnate describe esa relación como un "callejón sin salida" y admite que fue "ingenuo". Uno de los puntos más polémicos de los nuevos archivos muestran unos correos en el que Epstein sugería que Gates mantenía una aventura extramatrimonial y que buscaba medicamentos para tratar una enfermedad sin que su entonces esposa, Melinda, lo supiera.

Ante esto, el cofundador de Microsoft desmentido estas afirmaciones."Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso", declaró el empresario, cuestionando si esta había intentaba atacarlo de alguna manera.

Por otro lado, se conoció que la publicación de los documentos también provocaron la respuesta de Melinda French Gates, quien se divorció del magnate en 2021. Ella expresó sentir una "tristeza inmensa" ante las nuevas revelaciones y señaló que su exmarido aún tiene "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.

Mientras el Departamento de Justicia continúa revisando y actualizando el material disponible en los portales oficiales, para seguir encontrando más información sobre este caso.