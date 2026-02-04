Dónde ver la serie de Epstein y en qué plataforma está cada documental

Quienes quieren conocer la historia completa de Jeffrey Epstein suelen buscar primero dónde están las series documentales que relatan su ascenso, su entorno y las investigaciones que se desarrollaron en su contra.

Actualmente, existen varias producciones que abordan el tema desde distintos ángulos y están disponibles en plataformas de streaming reconocidas.

Cada una de estas series se enfoca en un aspecto diferente: su poder económico, las personas que lo rodeaban, los procesos judiciales y las preguntas que surgieron después de su muerte. Por eso, más que una sola producción, hay un conjunto de títulos que permiten armar un panorama más amplio.

Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico (Filthy Rich)

Esta es la serie más conocida y suele ser la primera opción para quienes buscan información general. La producción muestra cómo Epstein pasó de ser un personaje poco visible a moverse entre figuras influyentes, y cómo construyó una red de relaciones basada en su fortuna.

Está basada en testimonios y documentos que permiten entender el funcionamiento de su entorno y las personas que lo acompañaban.

Plataforma: Netflix.

Formato: Miniserie de 4 episodios.

Sobrevivir a Jeffrey Epstein (Surviving Jeffrey Epstein)

Esta serie se centra en las consecuencias que dejó su historia en quienes estuvieron involucrados de forma directa. El enfoque principal está en el impacto a largo plazo y en los procesos legales que se dieron antes y después de su fallecimiento.

A diferencia de la producción de Netflix, esta entrega profundiza en lo que ocurrió tras la exposición pública del caso y cómo se desarrollaron las investigaciones.

Plataformas: Amazon Prime Video, Apple TV y Lifetime.

Formato: Serie documental de 4 episodios.

¿Quién mató a Jeffrey Epstein? (Who Killed Jeffrey Epstein?)

Esta producción tiene un estilo más investigativo. Se enfoca en los interrogantes que surgieron alrededor de su muerte mientras estaba bajo custodia en Nueva York.

La serie revisa registros, entrevistas y material público para explicar por qué el tema sigue generando debate años después. No se centra en su vida personal, sino en los hechos que rodearon ese momento clave.

Plataformas: Disney+, Hulu o Discovery.

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica

Aunque esta serie no está dedicada directamente a Epstein, funciona como una pieza complementaria. Está centrada en Ghislaine Maxwell, una de las personas más cercanas a él, y muestra cómo operaba el círculo interno que lo rodeaba.

Sirve para entender mejor la estructura de relaciones que se formó alrededor de su figura y cómo se organizaban los contactos y movimientos.

Plataforma: Netflix.

Archivos Epstein en la mira Netflix

Para quienes quieren una visión general y cronológica, la recomendación es iniciar con Asquerosamente rico en Netflix, ya que presenta los hechos principales y da contexto a todo lo que vino después. Luego, se puede continuar con Sobrevivir a Jeffrey Epstein, que amplía la información sobre el proceso judicial y sus efectos.

Finalmente, ¿Quién mató a Jeffrey Epstein? resulta útil para entender por qué su muerte sigue siendo tema de debate público, mientras que la serie sobre Ghislaine Maxwell ayuda a completar el panorama desde el punto de vista de su entorno más cercano.