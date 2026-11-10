Fallece niño colombiano promesa del motocross en EEUU; piden ayuda para repatriar su cuerpo

Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño colombiano, promesa del motocross de tan solo 7 años de edad, perdió la vida luego de sufrir un devastador accidente mientras realizaba una jornada de entrenamiento en una pista de Denver, Colorado, en los Estados Unidos.

El pequeño deportista, oriundo del municipio de Girón, había viajado al país norteamericano junto a sus padres con el firme propósito de perfeccionar su técnica y competir en eventos de talla internacional.

Publicidad

La joven promesa del motocross se perfilaba como uno de los talentos más brillantes de su categoría en Colombia. A su corta edad, su disciplina y pasión por la velocidad ya lo habían llevado a destacar en diferentes eventos de motovelocidad, ganándose el cariño y la admiración de la comunidad deportiva.



Con el sueño de representar al país en las grandes ligas del motociclismo extremo, su familia realizó un enorme esfuerzo económico para trasladar su preparación a territorio estadounidense, donde lamentablemente ocurrió la tragedia.



Puedes leer: Aparece triste detalle con relación a las gemelas que aparecieron sin vida en Medellín

Su tía, Leidy Santamaría, confirmó que la familia necesita recaudar aproximadamente 30.000 dólares (unos 90 millones de pesos colombianos)

¿Cómo fue el accidente de Ryan Addiel?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por sus allegados a medios de comunicación, el siniestro ocurrió durante una sesión regular de prácticas en una pista local.

Mientras el menor rodaba, una motocicleta de alto cilindraje conducida por un adulto perdió el control tras un salto y cayó directamente sobre la humanidad del pequeño Ryan Addiel, ocasionándole traumas severos que derivaron en un paro cardíaco instantáneo.

Publicidad

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia en el lugar, los médicos confirmaron su fallecimiento poco tiempo después.

Ante este doloroso escenario, la familia del deportista enfrenta un doble drama en el extranjero.

Publicidad

Además de asimilar la dolorosa pérdida de su ser querido, ahora deben iniciar un complejo, costoso y urgente proceso logístico en los Estados Unidos. Por esta razón, su tía Leidy Santamaría y demás allegados han lanzado una campaña pública en la que piden ayuda para su repatriación.

Puedes leer: Videos del accidente: tragedia en túnel de la vía Buenaventura deja varios muertos

Traer el cuerpo del menor de regreso a su tierra natal en Santander implica una suma cercana a los 30.000 dólares, gastos que superan por completo la capacidad financiera actual de sus padres.

Diversas federaciones, ligas de motociclismo de Santander y figuras del deporte nacional han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, uniéndose al clamor de solidaridad.

Publicidad

Asimismo, la familia ha habilitado canales oficiales y plataformas de recolección de fondos para recibir las donaciones de ciudadanos colombianos y extranjeros que deseen sumarse a la causa. La meta es recaudar el dinero en el menor tiempo posible para agilizar los trámites consulares necesarios.

