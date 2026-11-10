Aparece triste detalle con relación a las gemelas que aparecieron sin vida en Medellín

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre la muerte de Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa, hermanas gemelas de 33 años que fueron encontradas sin vida en la Comuna 13 de Medellín.

En las primeras horas se difundió la hipótesis de que su fallecimiento podría estar relacionado con una posible intoxicación por un jabón artesanal. Sin embargo, las declaraciones de familiares desmintieron esa versión y dieron a conocer un antecedente que habría marcado los últimos meses de vida de las hermanas.

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Los antecedentes que tenían las gemelas halladas sin vida en Medellín

Durante una entrevista con el medio de comunicación Semana, Dulfary García, tía de las jóvenes, contó que meses atrás Linda Rosa sufrió un grave accidente doméstico en su vivienda, ubicada en el municipio de Itagüí.



Según relató, la mujer sufrió quemaduras de consideración en varias partes del cuerpo tras entrar en contacto con aceite caliente. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas e incluso los médicos evaluaron la posibilidad de amputarle algunos dedos.

De acuerdo con el testimonio de su tía, esta situación habría desencadenado un profundo cuadro depresivo en Linda Rosa, que también habría afectado emocionalmente a su hermana Laura María, debido al estrecho vínculo que mantenían.

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Con el propósito de brindarles acompañamiento y apoyo, la familia acordó que ambas se trasladaran a vivir con una tía en el barrio Veinte de Julio. No obstante, según el relato familiar, esta medida no fue suficiente para superar las dificultades emocionales que atravesaban.

¿Las gemelas de Medellín murieron por el jabón artesanal?

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Una de las hipótesis que circuló inicialmente sobre el caso señalaba que las hermanas podrían haberse intoxicado con un jabón artesanal que fue encontrado en la vivienda y que presentaba señales de haber sido consumido.

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Frente a esta versión, la tía de las gemelas rechazó que el producto de aseo hubiera provocado el fallecimiento de las mujeres. En declaraciones al mismo medio, Dulfary García cuestionó esa información y aseguró que el jabón estaba nuevo.

Imagen de las gemelas cuyo caso de misteriosa muerte en Medellín es investigado por las autoridades tras el hallazgo de jabones artesanales en su vivienda Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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“Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo, eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente”, afirmó la familiar.

La tía también entregó su versión sobre las circunstancias que rodearon la muerte de las hermanas y las relacionó con la difícil situación emocional que, según explicó, ambas atravesaban. Sin embargo, las circunstancias exactas del fallecimiento deben establecerse a partir de los resultados de las investigaciones oficiales.

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¿Cómo encontraron a las gemelas de Medellín?

El caso se conoció el sábado 7 de noviembre, cuando las autoridades recibieron una alerta a través de la línea de emergencias 123 y acudieron a una vivienda del barrio Veinte de Julio, en la Comuna 13 de Medellín.

Al ingresar al inmueble, los uniformados y organismos de socorro encontraron a las dos mujeres tendidas sobre una cama y con signos vitales muy débiles.

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En el lugar también fueron halladas varias pastillas de zopiclona, un medicamento utilizado para tratar el insomnio durante periodos cortos, y un jabón artesanal parcialmente consumido. Estos elementos hicieron parte de las primeras hipótesis sobre lo ocurrido.

Las hermanas fueron trasladadas de urgencia a la Unidad de Salud Intermedia San Javier. Sin embargo, una de ellas llegó al centro médico sin signos vitales, mientras que la otra falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal de salud.