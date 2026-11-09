Misteriosa muerte de gemelas en Medellín: encontraron jabones artesanales en su vivienda

Las autoridades de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de dos hermanas gemelas, de 33 años, en la comuna 13 de la ciudad. En la vivienda donde fueron encontradas, los investigadores hallaron varios frascos de medicamentos y un jabón artesanal que presentaba señales de haber sido consumido parcialmente.

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¿Cómo encontraron a las gemelas en Medellín?

El pasado sábado 7 de noviembre, hacia las 4:30 p. m., las autoridades fueron alertadas sobre una emergencia en una vivienda del barrio 20 de Julio, en el sector de San Javier, al occidente de Medellín. Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa, ambas de 33 años.



De acuerdo con los reportes iniciales, las hermanas fueron encontradas acostadas en sus respectivas camas por un familiar, quien posteriormente dio aviso a los organismos de socorro y seguridad.

Al verificar que ambas aún tenían signos vitales, sus allegados decidieron trasladarlas de inmediato en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier, con el propósito de que recibieran atención médica.

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Pese a los esfuerzos de sus familiares, las dos mujeres fallecieron. Una de ellas perdió la vida antes de llegar al centro asistencial, mientras que la otra alcanzó a ser recibida por el personal médico. Sin embargo, murió pocos minutos después, pese a los esfuerzos del equipo de salud en la sala de reanimación.

¿Qué encontraron las autoridades en la casa de las gemelas?

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Una vez se confirmó el fallecimiento de las hermanas, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta el inmueble para realizar la inspección judicial e iniciar la recolección de elementos materiales probatorios.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron cerca de las camas varios frascos de medicamentos y un jabón artesanal que presentaba señales de haber sido consumido parcialmente.

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Una de las hipótesis preliminares apunta a que las hermanas posiblemente habrían ingerido estos productos. No obstante, los investigadores deben establecer qué sustancias contenían los elementos encontrados y determinar si existió alguna interacción química o un consumo combinado.

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El informe de la inspección también señaló que en la vivienda no se encontraron evidencias de bebidas alcohólicas ni de otros medicamentos diferentes a los recolectados.

Medicina Legal determinará las causas de la muerte

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El análisis de la composición del jabón artesanal y la identificación de los medicamentos encontrados constituyen algunos de los puntos centrales de la investigación. Los especialistas buscan establecer si las sustancias presentes en estos productos pudieron provocar una reacción tóxica o algún efecto adverso en las víctimas.

Los cuerpos de Linda Rosa y Laura María fueron trasladados a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los respectivos estudios anatomopatológicos y toxicológicos para determinar las causas de sus muertes.

Por el momento, la Fiscalía y la Policía no han emitido una conclusión definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre una posible relación entre los productos encontrados y lo ocurrido con las hermanas.