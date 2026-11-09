Joven iba rumbo a una finca y apareció sin vida en Chapinero; viajaba en una camioneta regalada

Las autoridades de Bogotá adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Ramsés Felipe Vargas, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la localidad de Chapinero. El joven había perdido contacto con su familia después de salir de la ciudad con destino a una finca ubicada en las afueras de la capital.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Ramsés Felipe Vargas?

Según información de la Policía, el hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 6:00 a. m. del pasado 6 de noviembre, en el barrio Paraíso, ubicado en la localidad de Chapinero. Las autoridades señalaron que el joven presentaba una herida ocasionada por un arma de fuego.



Posteriormente, sus familiares dieron a conocer que Ramsés había salido de Bogotá con destino a una finca, pero perdió comunicación con su mamá. Esta situación encendió las alarmas entre sus allegados, quienes iniciaron su búsqueda.

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es el paradero del vehículo en el que se movilizaba el joven. Ramsés Felipe Vargas transitaba en una camioneta blindada nueva, que había recibido como regalo de su familia.

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Hasta el momento, la Policía no ha logrado ubicar el vehículo ni tiene información sobre el paradero de sus teléfonos celulares y otras pertenencias personales.

Por su parte, la Policía Judicial concentra sus labores en el análisis del material probatorio recolectado en la escena. Los investigadores buscan establecer la cronología de los hechos, los posibles móviles del ataque y la ruta que siguió la víctima tras abandonar la ciudad.

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Además, preliminarmente están comentado que se podría tratar ya fuera de una venganza contra el joven o porque le querían las cosas. Sin embargo, todo está siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Gimnasio Moderno se pronunció sobre la muerte de Ramsés Felipe Vargas

Tras conocerse la muerte del joven, el Gimnasio Moderno, institución educativa en la que Ramsés Felipe Vargas Quevedo se graduó en 2013, publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de promoción.

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“En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio”, se lee en el comunicado de la institución.

En el mensaje, el colegio también retomó apartes de la publicación estudiantil El Aguilucho, en los que recordó el sentido del humor, la espontaneidad y los lazos de amistad que el joven construyó durante sus años escolares. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.