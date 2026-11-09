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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Destapan rutina de Nicolás Maduro en prisión de Nueva York; sorprendió con su pasión

Destapan rutina de Nicolás Maduro en prisión de Nueva York; sorprendió con su pasión

El diario The New York Times reveló que el exlíder venezolano ha desarrollado una nueva pasión que sorprendió a sus allegados tras su captura, el pasado 3 de enero.

Fotografía de Nicolás Maduro sonriendo frente al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York
Imagen ilustrativa de Nicolás Maduro y el centro penitenciario en Nueva York donde se habrían revelado detalles de su nueva rutina
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El exlíder venezolano Nicolás Maduro continúa recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, a la espera del juicio en su contra, programado para el próximo año. Esto ocurre tras su captura, el pasado 3 de enero, por parte de las autoridades estadounidenses.

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En este contexto, el diario The New York Times publicó detalles sobre las condiciones en las que permanece Maduro, así como las nuevas actividades a las que dedica su tiempo y los cambios físicos que habría experimentado durante los últimos meses.

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¿Cuál es la nueva pasión de Nicolás Maduro en la cárcel?

Uno de los detalles que más llamó la atención de la investigación de The New York Times fue el interés que Maduro habría desarrollado por la lectura de textos religiosos y filosóficos durante su tiempo libre. Según el medio, el exmandatario dedica buena parte de su tiempo al estudio de la Biblia y el Corán.

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Por otro lado, el diario señaló que el exlíder venezolano suele mantener encuentros periódicos con capellanes del centro penitenciario, entre ellos un sacerdote y un rabino. Esta cercanía con representantes religiosos habría sorprendido a sus allegados, debido a que anteriormente no mostraba el mismo interés por este tipo de encuentros.

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¿Cómo ha cambiado físicamente Nicolás Maduro en la cárcel?

Por otro lado, el medio informó que, según personas familiarizadas con su alimentación en prisión, Maduro habría experimentado una pérdida notoria de peso desde su llegada al penal, por lo que actualmente luce visiblemente más delgado.

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Puedes leer: La nueva estrategia de Nicolás Maduro para tumbar cargos en su contra en Estados Unidos

Además, el exmandatario habría expresado su inconformidad con la calidad de los alimentos que sirven en el recinto. Cabe recordar que, antes de su captura, Maduro mantenía hábitos alimenticios diferentes; sin embargo, las restricciones y características del menú carcelario habrían contribuido a los cambios en su contextura física.

Montaje muestra un edificio de una Prisión Federal estadounidense tras alambres de púas, y en un recuadro superior la representación de Nicolás Maduro
Un detalle clave en el expediente podría cambiar la trayectoria de la causa judicial contra Nicolás Maduro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga aproximadamente a 1.300 internos y cuenta con antecedentes de episodios de violencia y déficit de personal.

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Dentro de este centro penitenciario, Maduro permanece alojado en una unidad especial destinada a prisioneros de alto perfil, en el mismo centro donde también se encuentran figuras públicas procesadas como Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione.

Por su parte, Cilia Flores, de 70 años e incluida en la misma acusación formal, permanece recluida en condiciones diferentes, en el área destinada a la población general de la prisión. Además, el mismo medio informó que habría sufrido un infarto leve durante su estadía en el centro penitenciario.

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