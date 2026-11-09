¿Cilia Flores sufrió infarto en prisión y perdió más de 11 kilos? Esto reveló el NY Times

La situación física y judicial de Cilia Flores, esposa del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, ha encendido las alarmas tras la divulgación de recientes documentos judiciales citados por The New York Times.

Si sigues el desarrollo de este caso internacional, debes saber que la ex primera dama se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde su captura el 3 de enero de 2026 durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

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¿Qué problemas de salud enfrenta Cilia Flores en la cárcel de Nueva York?

El estado de salud de Flores ha registrado un notable deterioro durante sus meses de reclusión. De acuerdo con los informes presentados por su equipo de abogados, la detenida habría sufrido un episodio cardíaco el pasado 29 de julio.



Durante ese evento, experimentó una fuerte presión en el pecho que se prolongó por unos 30 minutos, acompañada por dificultades respiratorias.



Su defensa legal sostiene que el cuadro pudo corresponder a un infarto leve, aunque este diagnóstico no se ha confirmado formalmente mediante estudios médicos públicos debido a la falta de análisis inmediatos en el penal.

Antes de su detención, Flores padecía una afección conocida como prolapso de la válvula mitral, la cual mantenía bajo control con tratamiento periódico.

Sin embargo, sus abogados denuncian que en prisión no ha recibido la atención requerida para controlar este problema ni los episodios de taquicardia ventricular y dolores torácicos que ha presentado.

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Aunque personal médico recomendó practicarle un cateterismo cardíaco, la Fiscalía de EE. UU. afirma que ella se negó a realizarse el procedimiento dentro de la cárcel, mientras su defensa argumenta que exige garantías sobre el cuidado y su posterior recuperación.

A los males cardíacos se suma un severo desgaste corporal: Flores ha perdido más de 11 kilos (alrededor de 24 libras) y dos piezas dentales desde su traslado a Estados Unidos.

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Además, enfrenta molestias digestivas y se encontraba en proceso de recuperación de una histerectomía al momento de ser capturada.

Su equipo legal también reportó que duerme apenas entre tres y cuatro horas diarias y que sufrió complicaciones respiratorias a causa del uso de gas pimienta durante un incidente ocurrido en el centro penitenciario.

¿Por qué la justicia de EE. UU. rechazó el arresto domiciliario para Cilia Flores?

Frente a este cuadro clínico, la defensa de Cilia Flores solicitó formalmente que se le permitiera abandonar el centro de detención para continuar su proceso judicial bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York.

La propuesta de los abogados contemplaba medidas de extrema seguridad: vigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y restricciones estrictas tanto para sus visitas como para sus comunicaciones telefónicas.

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Sin embargo, el juez a cargo del caso denegó la solicitud tras determinar que existe un elevado riesgo de fuga.

A esta decisión se sumó la oposición rotunda de la Fiscalía estadounidense, la cual argumentó que la procesada representa un peligro para la sociedad y que existiría el riesgo de que intente intimidar a testigos vinculados al proceso. Debido a esto, Flores permanecerá encarcelada mientras avanza la preparación de su juicio.

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Actualmente, Cilia Flores y Nicolás Maduro enfrentan acusaciones federales que incluyen narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para cometer tortura.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos atribuidos. Tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, el proceso quedó reasignado a la jueza federal Analisa Torres, fijándose la fecha del juicio conjunto para el 1 de junio de 2027.