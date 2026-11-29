Un fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió el área metropolitana de Los Ángeles, California, la mañana del sábado 28 de noviembre, generando alarma entre millones de residentes del sur del estado.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 9:30 a. m. (hora local) y quedó registrado en decenas de videos captados por cámaras de seguridad, transmisiones en vivo y teléfonos celulares.

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De acuerdo con el informe oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach.



Aunque el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó riesgo en la costa, la cercanía del epicentro con zonas densamente pobladas provocó una sacudida brusca.



𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗼😱 Un sismo de magnitud 4,7 sacudió Los Ángeles y quedó registrado durante una transmisión en vivo de @airlinevideos. En las imágenes se observa a un Airbus A319 de Delta Air Lines en aproximación final, cuando la torre de control le ordena frustrar el aterrizaje. — aeronauticapy.com (@aeronauticapy) November 28, 2026

Lo que muestran los videos en el aeropuerto LAX y comercios

Las grabaciones difundidas evidencian la fuerza con la que se percibió el temblor:



Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX): Cámaras en vivo de la terminal aérea captaron el temblor de las estructuras mientras el vuelo 1972 de Delta Air Lines se aproximaba a la pista, lo que obligó a los controladores aéreos a ordenar al piloto abortar el aterrizaje y realizar una maniobra de sobrevuelo por precaución.

Cámaras en vivo de la terminal aérea captaron el temblor de las estructuras mientras el vuelo 1972 de Delta Air Lines se aproximaba a la pista, lo que obligó a los controladores aéreos a ordenar al piloto abortar el aterrizaje y realizar una maniobra de sobrevuelo por precaución. Locales comerciales y viviendas: En Manhattan Beach, cámaras de vigilancia de un establecimiento comercial grabaron el instante en que estanterías enteras vibraron violentamente y decenas de botellas cayeron al suelo haciéndose añicos. En vecindarios cercanos como Redondo Beach y Lomita, las grabaciones muestran lámparas balanceándose, objetos cayendo y alarmas de vehículos activándose en estacionamientos.

Decenas de réplicas y balance de las autoridades

Tras el evento principal —el más fuerte registrado en la región desde 2014—, sismólogos del Instituto Tecnológico de California (Caltech) contabilizaron más de 90 réplicas durante el transcurso de la jornada.

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La más intensa alcanzó una magnitud de 4,6 a las 11:41 a. m., activando las alertas sísmicas ShakeAlert en los teléfonos celulares de los habitantes.

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La sismóloga Lucy Jones explicó en rueda de prensa que la secuencia de réplicas se encuentra dentro de los rangos normales para una ruptura de este tamaño y aclaró que el movimiento no está vinculado directamente con la falla de San Andrés, ubicada a más de 65 kilómetros de distancia.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass , y el Departamento de Bomberos (LAFD) informaron que, tras inspeccionar por tierra y aire más de un centenar de vecindarios, no se reportaron personas heridas ni daños estructurales graves en la infraestructura crítica de la ciudad.

✈️ La increíble maniobra de un avión de Delta en Los Ángeles: aborta el aterrizaje por un terremoto 👉 El vuelo Delta 1972 se encontraba a escasos metros de tocar pista en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) este sábado por la mañana cuando un sismo, de magnitud 5,0 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tras una estimación inicial de 5,2, sacudió la costa sur de California con epicentro frente a Manhattan Beach 🎥 Airline Videos Live #LosÁngeles #Terremoto #EstadosUnidos #Avión #California — Infobae España (@infobaees) November 29, 2026

#ATENCION Después de Los Ángeles, ahora Rusia también se ha visto sacudida por un fuerte terremoto de magnitud 6,7 en Kamchatka! El terremoto se produjo en el interior de la península de Kamchatka, a una profundidad de 188,4 km. @nytimes https://t.co/IqNVDOTN6f — Víctor Díaz periodista, comunicador social y escri (@parchebogo) November 28, 2026

#Atención #Mundo 🚨 Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la mañana de este sábado 28 de noviembre en Los Ángeles, California. Videos de cámaras de seguridad registraron el movimiento telúrico que se registró a las 9:30 hora local (12:30 pm hora Colombia). Las autoridades en los Estados Unidos informaron que están trabajando a toda marcha para verificar cualquier impacto o daño que haya podido causar el terremoto. Mientras tanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dijo que no existe riesgo de que se produzca uno. — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 28, 2026

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