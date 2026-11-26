La periodista chilena Scarleth Cárdenas atraviesa un nuevo capítulo en su diagnóstico de cáncer de mama.

La comunicadora sorprendió a sus seguidores al revelar que la enfermedad hizo metástasis en los huesos de su columna vertebral, una noticia que recibió después de someterse a varios exámenes médicos.

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Hace apenas unas semanas, la presentadora había contado públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama. Ahora, volvió a utilizar sus redes sociales para compartir detalles sobre su estado de salud y explicar cómo se enteró de que la enfermedad también había llegado a otra parte de su cuerpo.



A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Cárdenas apareció caminando tranquilamente por las calles, con gafas de sol, mientras hablaba sobre los resultados de sus últimos estudios. Aunque reconoció el impacto que ha tenido este proceso en su vida, aseguró que se encuentra tranquila y con disposición para continuar.



"El lunes, después del PET-CT y la resonancia cerebral, me comunicaron que tengo metástasis en los huesos. Pero hay que seguir. Lo que de mí dependa, estará siempre", expresó la periodista.

Su declaración llamó la atención porque, en cuestión de semanas, su situación de salud tuvo un cambio importante. La comunicadora explicó que ha vivido una transformación inesperada desde que recibió el primer diagnóstico y que ahora debe afrontar nuevos retos médicos.

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Scarleth Cárdenas contó cómo recibió la noticia de la metástasis

La periodista no se limitó a informar sobre los resultados de sus exámenes. En su publicación también habló de la manera en la que ha asumido este momento y dejó claro que conserva la voluntad de seguir adelante.

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Según relató, fue después de realizarse un PET-CT y una resonancia cerebral cuando recibió la confirmación de que el cáncer había llegado a los huesos de su columna vertebral.

Estos resultados representaron una nueva actualización dentro del proceso médico que comenzó hace aproximadamente un mes, cuando hizo público que tenía cáncer de mama.

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Cárdenas, quien también hizo parte de 'Portavoz Noticias', decidió compartir directamente la información con sus seguidores, sin ocultar el difícil momento que atraviesa.

La presentadora se mostró caminando mientras entregaba su mensaje, una aparición con la que quiso contar personalmente lo que estaba ocurriendo y agradecer el acompañamiento que ha recibido durante este proceso.

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¿Qué significa que el cáncer de mama haga metástasis en los huesos?

La noticia compartida por Scarleth Cárdenas también puso sobre la mesa una pregunta frecuente: ¿qué ocurre cuando un cáncer se extiende desde el lugar donde comenzó hacia otra parte del organismo?

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De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), la metástasis se produce cuando algunas células cancerosas se desprenden del tumor original y se desplazan hacia otros tejidos u órganos mediante el torrente sanguíneo o el sistema linfático.

Cuando estas células llegan a un nuevo lugar, pueden establecerse, multiplicarse y formar tumores metastásicos. Aunque se encuentren en otra parte del cuerpo, estos conservan el nombre del cáncer en el que se originaron.

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En el caso del cáncer de mama, los huesos se encuentran entre los lugares que pueden resultar afectados por la propagación de la enfermedad. También pueden presentarse metástasis en órganos como el hígado y los pulmones.