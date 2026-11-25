Humberto Padgett León, reconocido periodista y escritor, falleció a los 51 años en su hogar, rodeado de sus seres queridos, tras afrontar durante más de un año una batalla contra el cáncer de lengua, enfermedad que hizo metástasis en otros órganos.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención tras conocerse su muerte fue un mensaje que el cronista había dejado grabado mediante inteligencia artificial. A través de un avatar digital y una voz sintética, se despidió de su familia, sus seres queridos y sus seguidores.

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¿Cuál fue el último mensaje de Humberto Padgett León?

Cuando Humberto Padgett León comenzó a experimentar el avance del tumor en la boca y el cuello, la enfermedad afectó progresivamente su capacidad para hablar. Ante esta situación, meses antes de su fallecimiento, decidió utilizar un avatar digital con voz sintética para continuar con sus colaboraciones en un espacio radial.

Tras su muerte, el comunicador recurrió nuevamente a esta tecnología para transmitir sus últimas palabras. En la grabación relató cómo el cáncer deterioró progresivamente su salud y afectó su voz.

"La bestia del cáncer me venció. Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre", expresó en el mensaje.

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Asimismo, aprovechó la grabación para pedir perdón por aquellas faltas que no pudo reparar, agradecer a quienes se convirtieron en sus maestros y dedicar unas últimas palabras a las personas que lo acompañaron durante su vida.

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"Ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé a quien ofendí y doy gracias a quienes, casi siempre por mera circunstancia, me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros", puntualizó.

¿Quién fue Humberto Padgett León?

Humberto Padgett León nació el 10 de enero de 1975 en Toluca, México, y construyó una trayectoria de 26 años en los medios de comunicación. Su ejercicio profesional comenzó en el año 2000 en el diario Reforma y continuó en la revista Emeequis, la unidad de investigación de SinEmbargo, además de medios como Radio Fórmula e Imagen Televisión.

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A lo largo de su carrera se especializó en la cobertura del narcotráfico y la violencia en México. Entre sus crónicas más reconocidas figuran Caminando por los campos de goma, enfocada en la producción de heroína en la sierra de Guerrero, y Zulema y 'El Chapo': amor, SMS y tragedia.

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Su trabajo periodístico fue reconocido en cinco ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo. También recibió distinciones internacionales como los premios Rey de España, Ortega y Gasset, Lorenzo Natali y Kurt Schork.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Historias mexicanas de mujeres asesinas, Jauría: la verdadera historia del secuestro en México, Los muchachos perdidos, Tamaulipas, la casta de los gobernadores y Estado de México: la monarquía de la barbarie.

Su trayectoria y el legado de sus investigaciones han generado numerosas muestras de pesar entre sus seguidores y quienes reconocieron su trabajo periodístico.