Durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, las autoridades adelantaron un operativo en el que participaron 30 comandos de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Militares, para rescatar a los rehenes que permanecían retenidos en el almacén Éxito de Cartagena.

Los hechos comenzaron cerca de las 8:30 a. m. del martes 24 de noviembre de 2026, cuando un grupo armado irrumpió en el establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, en Cartagena.

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Según la información entregada por las autoridades, la situación se habría originado tras un intento fallido de asalto a un vehículo transportador de valores. Al no lograr concretar el robo, los presuntos delincuentes ingresaron al almacén y sometieron a trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.



Crisis de orden público en Cartagena hoy 24 de noviembre: hombres armados se toman almacén Éxito Foto: Tomada de redes sociales

Durante las horas de tensión, circularon imágenes en las que se observaba a varios hombres portando armas largas dentro del establecimiento. La emergencia también tuvo repercusiones en la movilidad y la operación de la ciudad, e incluso llevó a suspender temporalmente los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por razones de seguridad.

¿Cómo fue el rescate de los rehenes en el Éxito de Cartagena?

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Tras conocerse la situación, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones y hacer seguimiento a la emergencia. La operación contó con la participación de altos mandos policiales y militares, así como con la articulación de las diferentes capacidades de seguridad del Estado.

Durante las primeras horas de la toma, las negociaciones adelantadas por el GAULA permitieron la liberación progresiva de diez personas que permanecían retenidas. Mientras tanto, los equipos especializados preparaban la intervención para recuperar el control del establecimiento.

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Finalmente, hacia las 2:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre, después de cerca de 18 horas de tensión, se llevó a cabo el operativo de rescate. En la intervención participaron 30 comandos especializados de la Policía Nacional, entre ellos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES) y los comandos Jungla, con apoyo de las Fuerzas Militares.

El ingreso de los uniformados se realizó mediante una operación coordinada que incluyó capacidades tácticas, tecnológicas y de inteligencia para asegurar el lugar y proteger a las personas que permanecían dentro.

#ATENCIÓN 🚨 🚨🚨 ​Tras más de 17 horas de tensión, hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25NOV terminó la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, con el rescate de las 20 personas que permanecían retenidas. En la operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares uno de los delincuentes murió y otros cuatro hombres fueron capturados, quienes enfrentarían cargos por secuestro extorsivo. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 25, 2026

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Balance de las personas rescatas en el Éxito de Cartagena

Durante el procedimiento, uno de los hombres señalados de participar en la toma fue abatido y otros dos fueron capturados por las autoridades.

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De acuerdo con el reporte oficial, todas las personas que permanecían retenidas fueron rescatadas sanas y salvas. Una vez controlada la situación, los ciudadanos fueron puestos a salvo y trasladados para recibir la atención correspondiente.

Con la culminación del operativo, las autoridades destacaron la labor de los comandos que participaron en la intervención y avanzaron en los procedimientos para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de los involucrados.