La tranquilidad del municipio de Cajamarca, ubicado al occidente del departamento del Tolima, se transformó en angustia la noche del domingo 22 de noviembre.

Alrededor de las 6:00 p.m., un pesado vehículo de carga tipo tractomula perdió el control mientras circulaba por el sector de Calle Larga, sobre el corredor de la vía Panamericana, desencadenando una grave emergencia vial que dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas y once heridos.

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¿Qué causó el grave accidente de la tractomula en Cajamarca?

De acuerdo con los reportes oficiales y las hipótesis preliminares manejadas por las autoridades de tránsito, el accidente se produjo a raíz de una falla mecánica en el sistema de frenos del automotor mientras descendía desde el Alto de la Línea.



El vehículo de carga venía cubriendo la ruta desde Buenaventura, en el Valle del Cauca, con destino hacia la ciudad de Bogotá.



El propio conductor del vehículo, identificado como David Orlando Medina Rodríguez, entregó su testimonio al personal asistencial de ambulancia que lo trasladó hacia la ciudad de Ibagué.

Grave accidente de tránsito se registró en Cajamarca, Tolima. Una tractomula habría sufrido fallas en el sistema de frenos e impactó a varias viviendas y locales comerciales en el sector de Calle Larga. Se reportan varias personas heridas. 2 contenedores de 20? Sobrepeso? https://t.co/zim171XydR — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) November 22, 2026

Según relató durante el trayecto, mientras descendía por Cajamarca notó que se encendió en el tablero un testigo de advertencia relacionado con una manguera del sistema.

Segundos después, sintió cómo los pedales de freno se fueron por completo al fondo, perdiendo cualquier capacidad para detener la pesada máquina.

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Ante la pérdida de control, Medina Rodríguez realizó maniobras desesperadas para esquivar a otros automotores que transitaban en ambos sentidos del corredor vial.

Al ingresar al sector urbano de Calle Larga, el conductor observó una buseta de transporte público perteneciente a la empresa Cotracaime e intentó esquivarla para evitar una colisión frontal masiva.

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Sin embargo, en medio de la maniobra de evasión, el vehículo se salió de la calzada y terminó impactando con violencia contra automóviles, motocicletas, viviendas y varios establecimientos comerciales del sector.

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¿Quiénes son las víctimas mortales y las personas heridas en el siniestro?

El impacto del camión de carga dejó una honda huella de dolor entre los habitantes de Cajamarca y del departamento del Tolima. La Secretaría de Salud del Tolima confirmó el fallecimiento de cinco personas. Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran:

Pedro Juan Díaz, un reconocido y apreciado ganadero de la región.

Jaime Martínez, habitante de la zona.

Yolanda Sánchez y Luz Dary Pinzón Rivera, madre e hija que eran las propietarias del tradicional 'Asadero Cajamarca', local comercial que quedó destruido tras el impacto.

Luz Marina Rivera, víctima fatal del choque en el sector de Calle Larga.

Por su parte, el saldo de heridos asciende a once personas. Los lesionados recibieron atención médica inicial de urgencia en el Hospital Santa Lucía de Cajamarca.

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Debido a la complejidad de las heridas y fracturas presentadas, varios pacientes debieron ser remitidos hacia centros médicos de mayor complejidad en la ciudad de Ibagué, tales como la Clínica Asotrauma, la Clínica Tolima y el Hospital Federico Lleras Acosta.

#MOVILIDAD #TOLIMA 🚨A esta hora se presenta fuerte accidente en el municipio de Cajamarca, Tolima. Al parecer un tractocamión contra varios vehículos y una casa. Las autoridades y ambulancias ya se encuentran valorando las situación y atendiendo los heridos En desarrollo https://t.co/BEIaGeeppq — REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) November 23, 2026

Entre la lista de personas heridas reportadas oficialmente se encuentran Valentina Cuadrado, Andrés Felipe Merchán, Yaneth Ramos, Antony Ramírez, Diego Patiño, Valentina Alonso, Jhonathan Henao, Jhojan Forero y el propio conductor del tractocamión, David Orlando Medina Rodríguez.

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Sobre el estado del chofer, los reportes médicos señalan que ingresó a la Clínica Asotrauma con trauma cerrado de tórax y múltiples laceraciones en el rostro y brazos.

Medina Rodríguez relató que salvó su vida gracias al uso del cinturón de seguridad y se encuentra recibiendo atención médica y acompañamiento psicológico debido al impacto emocional generado por el siniestro.

¿Cómo avanza la atención de la emergencia y el estado de la vía Panamericana?

Inmediatamente ocurrió la colisión, se activó una amplia red de atención de emergencias en la zona.

Unidades de la Defensa Civil Seccional Tolima, acompañadas por miembros de los cuerpos de socorro y ciudadanos voluntarios de la comunidad, hicieron presencia en el punto para socorrer a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros de los locales y los vehículos destruidos.

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El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, lamentó públicamente lo sucedido y confirmó que la administración municipal se encuentra brindando acompañamiento integral a las familias afectadas por la pérdida de sus seres queridos en esta noche trágica.

Como consecuencia directa del grave siniestro y de los peritajes técnicos que deben adelantar las autoridades de tránsito sobre la escena, se determinó el cierre total del corredor vial que conecta a los departamentos del Tolima y Quindío a través del Alto de la Línea.

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Las autoridades de movilidad mantienen controles en el sector e instan a los conductores a tener paciencia y verificar el estado de las vías antes de emprender viajes por este tramo vital de la red vial nacional.

