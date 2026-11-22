Si has seguido de cerca el caso de Arleth Carolina Álvarez Castillo, la historia de su reaparición ha dado un giro clave al resolverse uno de sus mayores interrogantes.

La docente de profesión, quien había sido reportada como desaparecida por su familia en Barranquilla desde hace dos años, fue localizada con vida en el centro de Bogotá tras una intensa búsqueda de más de 700 días.

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Durante sus recorridos por sectores cercanos al Museo Nacional y la Plaza de Toros, donde habitaba en un hogar de pagadiario, un detalle llamó de inmediato la atención de los transeúntes y allegados: la mujer nunca se separaba de al menos tres bolsas y un morral que no permitía que nadie tocara.



Tras su reencuentro y posterior traslado médico, su madre, Leida Castillo, concedió una entrevista al programa Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, donde confesó lo que realmente encontró al revisar las pertenencias de su hija.



¿Qué cargaba Arleth Carolina Álvarez en las bolsas que no dejaba tocar?

Leida Castillo confirmó que, en lugar de prendas u objetos convencionales, lo que su hija custodiaba con tanto celo era un voluminoso material de lectura. Arleth Carolina llevaba consigo una colección de 48 libros dentro de su morral y equipaje.

Su madre explicó que desconoce si su hija trasladó esos ejemplares desde su vivienda en Barranquilla o si los fue adquiriendo progresivamente durante su estancia en Bogotá.

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Incluso personas del entorno cultural capitalino, como Vicky Turbay, galerista del espacio El Dorado —lugar que la educadora solía frecuentar—, recordaron que la docente permanecía siempre al lado de sus bolsas y se negaba rotundamente a recibir ayuda para cargarlas.

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Según detalló su madre, el hábito de conservar las lecturas proviene de la infancia de la docente. En lugar de obsequiarle juguetes tradicionales o muñecas, Castillo optó por regalarle libros desde pequeña para estimular su aprendizaje, al notar que era una niña con talentos intelectuales particulares que no solía relacionarse de forma habitual con otras niñas.

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Por esta razón, Arleth acostumbraba a guardar cada texto leído como un tesoro personal del que nunca aceptaba desprenderse ni regalar a terceros.

¿Cuál es el estado de salud de Arleth Carolina Álvarez y dónde se encuentra ahora?

Tras su reaparición el pasado 10 de noviembre, la docente barranquillera fue ingresada al Hospital Santa Clara de Bogotá, lugar donde recibe atención especializada y evaluación médica. Leida Castillo manifestó que su hija permanece más tranquila en la institución y muestra deseos de ser dada de alta para visitar lugares culturales que le agradan.

La madre de la educadora, quien es licenciada en idiomas, relató que su hija ha vuelto a mostrar un comportamiento cariñoso hacia ella. Durante las visitas en el centro asistencial, Arleth suele abrazarla, besarla e incluso le obsequió una manzana como gesto por su cumpleaños.

Asimismo, se conoció que ha solicitado recibir clases de inglés mientras cumple con su permanencia en el centro asistencial.

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Respecto a su evolución, el médico de cabecera a cargo de la atención de la docente le indicó a la familia que el proceso requiere de paciencia. El especialista enfatizó que un paso determinante en su recuperación dependerá de que la propia Arleth Carolina tome conciencia de su situación, reconozca las dificultades que enfrenta y acepte voluntariamente el tratamiento médico.

