Un nuevo hallazgo encendió las alertas de las autoridades en Medellín. Un transeúnte reportó la presencia de seis bolsas negras abandonadas en una calle del barrio Campo Alegre, en la comuna 12 (La América), donde posteriormente las autoridades encontraron restos humanos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y de Medicina Legal, entidades que buscan establecer la identidad de la víctima y determinar si los restos corresponden a una o varias personas.

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El procedimiento se realizó en la carrera 94 con calle 38, luego de que el ciudadano alertara a la Policía sobre los paquetes que estaban en plena vía pública.

La inspección inicial permitió establecer que las partes humanas estaban envueltas en plástico extensible y distribuidas en seis bolsas negras selladas. Ahora, los investigadores trabajan para reconstruir cómo llegaron hasta ese punto y quiénes estarían detrás de su abandono.

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Medellín: ¿qué encontraron dentro de las seis bolsas en Campo Alegre?

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para realizar la inspección técnica. Durante la revisión preliminar encontraron que uno de los paquetes contenía un torso, mientras que en los demás estaban distribuidas extremidades y una cabeza.

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Los primeros indicios apuntan a que los restos corresponderían a un hombre. Sin embargo, esta información todavía debe ser confirmada mediante los estudios forenses. Por esa razón, el material fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los peritos tendrán a su cargo la apertura detallada de los empaques, los análisis correspondientes y los procedimientos necesarios para establecer la identidad de la persona. También deberán determinar si todas las partes pertenecen a una misma víctima o si existe la posibilidad de que haya más personas involucradas.

Por ahora, las autoridades no han entregado información concluyente sobre el momento exacto en que fueron abandonadas las bolsas ni sobre quiénes pudieron participar en el traslado.

Medellín: revisan cámaras para identificar el vehículo que habría dejado las bolsas

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Además de las diligencias forenses, la Policía Judicial y la Fiscalía adelantan labores de investigación en el sector de Campo Alegre. Una de las principales acciones consiste en revisar las cámaras de seguridad cercanas al punto donde fueron encontrados los paquetes.

El objetivo es identificar si algún vehículo llegó hasta la zona y habría dejado las seis bolsas durante la madrugada de este viernes. Los registros audiovisuales podrían aportar información sobre los movimientos en el lugar y ayudar a reconstruir la ruta que siguieron quienes transportaron los restos.

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La investigación también busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Hasta el momento, no se han informado capturas ni se han identificado posibles responsables.

Medellín y el Valle de Aburrá: aumentan los hallazgos de cuerpos abandonados

El caso de Campo Alegre se suma a una cifra que preocupa a las autoridades metropolitanas. De acuerdo con el balance entregado, con este hallazgo ascienden a 23 los cuerpos abandonados en bolsas y otros contenedores durante lo corrido del año en los municipios del Valle de Aburrá.

Además, este sería el primer caso registrado durante el periodo actual bajo la modalidad de desmembramiento, según las estadísticas mencionadas en el reporte.

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Los datos oficiales indican que el número de casos ya supera el consolidado de 2025, cuando se reportaron 18 en todo el año y 15 hasta esta misma fecha. El antecedente más cercano de un cuerpo desmembrado y abandonado en bolsas plásticas en el área metropolitana ocurrió el 27 de octubre de 2025, en una zona rural de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.

Estas cifras hacen que el nuevo hallazgo en Medellín cobre especial relevancia para los organismos judiciales, que deberán establecer si existe alguna relación con otros casos registrados en la región. No obstante, hasta ahora no se ha informado de una conexión entre estos hechos.

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Otro caso bajo investigación en el Valle de Aburrá

Entre los antecedentes recientes también se encuentra el hallazgo del ciudadano estadounidense Jarals Marvin Soucy, de 78 años, ocurrido a comienzos de octubre en el barrio La Magnolia, en Envigado.

El procedimiento comenzó después de que residentes de un edificio reportaran un fuerte olor proveniente de un apartamento desde el sábado 3 de octubre. El administrador y el propietario intentaron comunicarse con el arrendatario, pero no obtuvieron respuesta presencial ni telefónica. Según la información conocida, el hombre únicamente envió un mensaje de WhatsApp que fue considerado atípico.

Tras recibir el llamado a la línea de emergencias 123, los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron el cuerpo debajo de una cama, con una tela alrededor de la cabeza y una bolsa plástica azul que la cubría. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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Soucy era originario de Connecticut, estaba pensionado después de trabajar como corredor de bienes raíces y llevaba aproximadamente una década viviendo en Colombia. También residía desde hacía cerca de tres años en el apartamento donde fue encontrado y tenía movilidad reducida como consecuencia de un accidente cerebrovascular.

Por ahora, el hallazgo de las seis bolsas en Campo Alegre continúa bajo investigación. Medicina Legal deberá establecer la identidad de la víctima, mientras la Fiscalía y la Policía Judicial buscan en las cámaras de seguridad pistas que permitan identificar el vehículo y reconstruir lo ocurrido en este sector del occidente de Medellín.