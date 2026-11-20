Un hombre que llegó caminando a un establecimiento deportivo de Villavicencio y huyó en una motocicleta después de disparar contra Iván Camilo Martínez, mánager del cantante Jhon Onofre, es el principal protagonista de la información que han entregado las autoridades sobre el caso.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 18 de noviembre y terminó con la vida del representante artístico, de 38 años.

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El hecho generó conmoción en el mundo de la música llanera y provocó una reacción del cantante, quien se pronunció públicamente tras conocer la muerte de su colaborador y amigo.



La información conocida hasta ahora permite reconstruir algunos momentos del ataque, aunque todavía hay preguntas sin respuesta sobre la identidad del responsable y las razones por las que habría cometido el hecho.



Así fue el ataque contra el mánager de Jhon Onofre

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, el caso ocurrió aproximadamente a las 11:05 de la noche del miércoles 18 de noviembre, en un establecimiento comercial y deportivo ubicado en el kilómetro 4 de la vía que comunica a Villavicencio con Acacías, en el departamento del Meta.

Según el reporte oficial, Iván Camilo Martínez se encontraba en el lugar cuando un hombre ingresó caminando al establecimiento, que estaba abierto al público. Una vez dentro, el sujeto disparó contra el mánager del artista llanero.

Después de realizar el ataque, el responsable salió del establecimiento y escapó en una motocicleta que, según la información entregada por las autoridades, lo esperaba sobre la vía nacional.

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Este detalle hace parte de la reconstrucción inicial de los hechos. Sin embargo, la Policía no ha revelado información que permita establecer quién es el hombre que disparó contra Martínez, cómo fue identificado o si ya existen personas vinculadas a la investigación.

Tampoco se han establecido públicamente los posibles motivos detrás del ataque. Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a quienes participaron.

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La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizó labores de inspección técnica en el establecimiento y recopiló información para avanzar en el esclarecimiento del caso. Estas diligencias hacen parte de las investigaciones que buscan reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Imagen de Jhon Onofre y su manager tras el pronunciamiento del artista Foto: imagen tomada de redes sociales

Jhon Onofre se pronunció tras la muerte de su mánager

La noticia también golpeó al cantante Jhon Onofre, quien rompió el silencio después de conocerse la muerte de Iván Camilo Martínez. El artista, reconocido por su trabajo en la música llanera, expresó su tristeza por lo ocurrido y compartió un mensaje en el que hizo referencia al respeto por la vida.

"La vida debe respetarse", fue una de las frases que marcaron su pronunciamiento tras la pérdida de quien hacía parte de su equipo de trabajo.

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La muerte de Martínez generó reacciones entre seguidores del cantante y personas cercanas al folclor de los Llanos Orientales, quienes manifestaron su solidaridad ante lo sucedido.

Jhon Onofre consiguió reconocimiento nacional en 2016, cuando ganó el concurso musical 'A otro nivel'. Desde entonces, ha mantenido su carrera artística con proyectos enfocados en la música llanera y presentaciones en diferentes escenarios del país.