La euforia por el regreso de Don Omar a Colombia en 2027 desató una auténtica locura digital.

En cuestión de cinco horas, el 'Rey del Reguetón' agotó la totalidad de la boletería disponible para sus tres presentaciones en el país como parte de su gira mundial The Last King World Tour, dejando a miles de fanáticos buscando alternativas para asegurar un cupo.

Publicidad

Ante la alta demanda y el anuncio oficial de sold out en Bogotá (4 de noviembre en Vive Claro), Cali (5 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero) y Medellín (7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado), muchos siguen teniendo la ilusión de conseguir boletas para Don Omar, incluso gratis.



Sin embargo, las autoridades y la organización del evento hacen un llamado urgente para que no caigas en engaños.



¿Existen boletas gratis para Don Omar en Colombia?

Hasta el momento, ni el equipo oficial del artista puertorriqueño ni la promotora del espectáculo han habilitado páginas web para regalar entradas por medio de encuestas o enlaces externos.

Los expertos en ciberseguridad advierten que, tras un sold out masivo como el registrado este jueves 19 de noviembre —donde más de 100.000 personas hicieron fila virtual en Ticketmaster Colombia—, proliferan campañas de phishing en WhatsApp, TikTok e Instagram que prometen boletas gratis de Don Omar a cambio de compartir enlaces o entregar datos bancarios.

Precios oficiales boletas Don Omar en Colombia 2027: fechas, ciudades y preventa /Foto: Don Omar

Únicas formas seguras de ganar entradas o acceder a cupos

Si quieres asistir a los conciertos de noviembre de 2027 sin arriesgar tu dinero, ten en cuenta las únicas vías legítimas:



Concursos de emisoras y medios aliados: Tradicionalmente, las cadenas radiales musicales oficiales en Colombia realizan dinámicas al aire o en sus cuentas verificadas meses antes del espectáculo para entregar pases cortesía a sus oyentes. Activaciones de marcas patrocinadoras: Bancos aliados y marcas aliadas suelen lanzar sorteos exclusivos para sus clientes activos semanas previas a las fechas de noviembre de 2027. Liberación de boletería oficial: En eventos de gran formato, es habitual que la tiquetera oficial (Ticketmaster) libere un porcentaje reducido de entradas por reservas no concretadas o ajustes de producción.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde Ticketmaster reiteraron que la venta de entradas se realiza únicamente a través de su sistema autorizado y que no se hacen responsables por boletas adquiridas mediante revendedores o plataformas no oficiales.

Publicidad

Asimismo, recuerda que los tres conciertos en Colombia son eventos exclusivos para mayores de 18 años y que cualquier sorteo legítimo nunca te solicitará claves bancarias ni pagos previos por envío de boletas.