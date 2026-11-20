Continúan apareciendo reacciones tras el fallecimiento de Iván Camilo Martínez, reconocido empresario de 38 años y mánager del cantante Jhon Onofre. El hecho ocurrió la noche del miércoles 18 de noviembre en un complejo deportivo de Villavicencio.

En medio de la conmoción, se viralizó el último mensaje que el representante artístico compartió en sus redes sociales, una reflexión que publicó días antes del ataque armado en su contra.

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¿Cuál fue el último mensaje del mánager de Jhon Onofre?

Días antes de su fallecimiento, Iván Martínez compartió una reflexión sobre la importancia de aprovechar la vida, creer en uno mismo y estar preparado para reconocer las oportunidades que se presentan.



“Cada quien tiene en la vida su 'cuarto de hora', ese instante preciso en el que todo cobra sentido, donde la motivación se enciende y la magia de ser feliz y exitoso se vuelve posible. No esperes a que llegue por casualidad: prepárate, estúdiate, cree en ti y, cuando suene la campana, atrévete a brillar con todo”, se puede leer en la publicación.

Asimismo, en el reel que compartió se observa que el mánager estuvo en Caracol durante una entrevista junto al cantante Sebastián Ayala, otro de los artistas a quienes representaba. La publicación generó numerosos comentarios entre los usuarios de redes sociales.

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¿Cómo fue el ataque contra el mánager de Jhon Onofre?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional, el ataque armado se registró aproximadamente a las 11:05 p. m. Iván Martínez se encontraba compartiendo con otras personas en un complejo deportivo ubicado cerca del kilómetro cuatro de la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacías.

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Según las primeras versiones de las autoridades, el agresor ingresó caminando al establecimiento, se acercó a la víctima y le disparó directamente.

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Posteriormente, el atacante huyó en una motocicleta que lo esperaba a las afueras del lugar. Cabe destacar que, minutos antes del ataque, el mánager de Jhon Onofre había realizado una transmisión en sus redes sociales, en la que mostró dónde se encontraba y qué estaba haciendo.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Iván Martínez?

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Tras recibir la alerta, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llegaron al lugar de los hechos para realizar la inspección técnica del cuerpo y recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para avanzar en la investigación.

La conmoción ciudadana aumentó luego de que circularan en redes sociales grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. En los videos se observa el momento en que un hombre ingresa al lugar y dispara contra el representante artístico antes de abandonar la escena.

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Imagen de Jhon Onofre y su manager tras el pronunciamiento del artista Foto: imagen tomada de redes sociales

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre la identidad o el paradero de los responsables. Por esta razón, la Policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el cantante Jhon Onofre manifestó su profundo dolor y rechazó la violencia que le arrebató la vida a quien consideraba su amigo y compañero de trabajo. El artista expresó sus sentimientos a través de un comunicado.